Buona Pasquetta 2018, auguri/ Frasi, immagini, gif e video: perchè si fanno le gite fuori porta

Buona Pasquetta 2018, auguri: frasi, immagini, gif e video per il Lunedì dell'Angelo. Ecco il motivo per il quale si fanno le gite fuori porta e quando è diventata festa nazionale.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Buona Pasquetta 2018, auguri

Nel giorno di Pasquetta, il vostro telefono sarà ricco di sms e messaggi su whatsapp per augurare un felice Lunedì dell’Angelo. Dopo gli auguri per la Pasqua 2018, infatti, è arrivato il momento di augurare una Buona Pasquetta 2018. Whatshapp, Instagram e Facebook sono pieni di video, foto, frasi e immagini divertenti con cui potete sorprendere i vostri amici prima della tradizionale gita fuori porta. Dopo la grande abbuffata a base di piatti tradizionali, uova di cioccolato e dolci tipici del periodo pasquale, è arrivato il momento di smaltire qualcosa concedendosi una giornata in compagnia di parenti e amici. Prima di rilassarvi completamente, tuttavia, c’è un momento da dedicare alle persone lontane inviando un messaggio per gli auguri di Pasquetta. Oltre alle gif animate con pulcini e personaggi vari, oltre ai video divertenti che è facile trovare sul web, è possibile inviare anche delle frasi divertenti, ma anche cariche d’affetto. Che siate religiosi o meno, il Lunedì dell’Angelo è una delle giornate più sentite. Ecco, dunque, una serie di frasi da inviare ai vostri amici. “Ti auguro un lunedì dell’Angelo allegro e spensierato, che la gioia del Signore sia con te anche in questo nuovo giorno di festa”, “Ti auguro una giornata allegra e spensierata: alla bilancia pensiamo dopo le feste, auguri di vero cuore!”, “Per Pasquetta usa la tradizionale ricetta: amicizia e allegria con pizzico di euforia per passare una giornata in armonia”.

BUONA PASQUETTA 2018, I MOTIVI DELLA GITA FUORI PORTA

Pasquetta o Lunedì dell’Angelo fa rima con gita fuori porta. Da tradizione, infatti, il lunedì di Pasquetta è la prima giornata dell’anno in cui ci si concede un momento di svago lontano dalla città, ma qual è il motivo della gita fuori porta? Il Lunedì dell’Angelo è ricorda l’arrivo delle donne al Sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù. Quando arrivarono al Sepolcro, però, non trovarono il corpo di Gesù. Inizialmente pensarono al furto del corpo, ma poi alle donne apparve l’Angelo che svelò loro il mistero della Resurrezione affidandogli il compito di annunciarlo agli apostoli. Esattamente come le donne si recarono al Sepolcro di Gesù, il Lunedì dell’Angelo è considerato il giorno giusto per raggiungere un luogo che non si visita abitualmente. Ecco perché a Pasquetta si fanno le gite fuori porta. La festa fu introdotta come festività dallo Stato italiano nel dopoguerra.

CLICCATE QUI PER LE IMMAGINI PIU' BELLE PER GLI AUGURI DI PASQUETTA

CLICCATE QUI PER LE GIF PIU' BELLE PER GLI AUGURI DI PASQUETTA

CLICCATE QUI PER I VIDEO PIU' BELLI PER GLI AUGURI DI PASQUETTA

© Riproduzione Riservata.