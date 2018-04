Ilaria Rinaldi è morta/ L'ex ciclista professionista è stata trovata in casa, aveva 33 anni

Ilaria Rinaldi è stata trovata morta nelle scorse ore nella sua abitazione a Gambassi Terme in provincia di Firenze. Il mondo del ciclismo scosso per la tragica notizia.

Una tragica notizia ha scosso il mondo del ciclismo. La trentatreenne Ilaria Rinaldi, campionessa italiana under 23 di ciclocross nel 2007, è stata trovata morta nelle scorse ore nella sua abitazione a Gambassi Terme in provincia di Firenze. Nelle prossime ore ci sarà l'autopsia che chiarirà le cause del decesso. Nel 2007 Ilaria Rinaldi aveva vinto il campionato di categoria, per poi essere squalificata due anni dopo i clamorosi risultati dell'antidoping. A determinare la squalifica furono delle tracce di testosterone riscontrate in una gara Elite under 23 a Zeulenroda, in Germania. Dal 2010, quindi, aveva abbandonato le vesti di professionista, sebbene continuasse a gareggiare in via amatoriale raccogliendo consensi.

Ilaria Rinaldi è stata trovata morta nella sua casa di Pillo di Gambassi Terme. Aveva compiuto 33 anni lo scorso febbraio. La notizia della scomparsa si è diffusa nelle scorse ore, dopo la tragica scoperta da parte della famiglia. I parenti erano andati a trovarla nell'abitazione di Castelfiorentino. Sul luogo, in un secondo meno, sono arrivati i volontari della Misericordia di Castelfiorentino e i carabinieri. Il corpo è stato trasferito nella struttura di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi per gli accertamenti di rito disposti dalla procura di Firenze. Ancora sconosciute le cause della morte, ma nelle prossime ore verrà fatta chiarezza. La scomparsa di Ilaria Rinaldi ha scosso il mondo del ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Il 2007 è stato un anno di gioie e dolori per la Rinaldi, che dopo aver vinto il torneo rimediò la famosa squalifica per doping, dopo essere risultata positiva ai controlli anti doping. La passione per il ciclismo, però, non si è mai placata. Ilaria ha continuato a gareggiare a lungo a livello non professionistico.

