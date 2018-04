LUNEDÌ DELL’ANGELO/ Il 2 aprile la Chiesa che ricorrenza festeggia?

Lunedì dell'Angelo, il giorno dopo la Pasqua, detto anche Lunedì in Albis, la Chiesa ricorda l'apparizione dell'angelo che annuncia la Resurrezione di Cristo

02 aprile 2018 Bruno Zampetti

LUNEDÌ DELL’ANGELO, OGGI 2 APRILE

Il giorno dopo la Domenica di Pasqua, comunemente conosciuto come "Pasquetta", è una ricorrenza religiosa molto importante anche se per la maggior parte delle persone viene associato alle gite fuoriporta e ai pic-nic sui prati. Si tratta del lunedì dell’ottava di Pasqua, altrimenti chiamato Lunedì in Albis, ed è legato all’apparizione dell’angelo alle donne che si recavano presso il sepolcro di Gesù. Secondo quanto scritto nel Vangelo, infatti, Maria di Magdala, Maria (madre di Giuseppe e Giacomo) e Salomè, si stavano recando al Santo Sepolcro di Gesù, ma una volta arrivate sul posto trovarono spostato il grosso masso che sigillava la tomba. Alla vista di ciò rimasero impaurite chiedendosi cosa fosse successo, ma apparve loro un angelo che le rassicurò dicendo che si erano avverate le scritture e che Gesù era risorto dai morti. Le esortò, dunque, ad andare dagli apostoli per annunciare la grande notizia. L’incontro delle donne con l’angelo in realtà avvenne la domenica mattina, giorno della resurrezione di Cristo, infatti nei Vangeli viene riportato come il giorno dopo la Pasqua, ovvero la ricorrenza ebraica che si celebra il sabato. Nella tradizione cristiana, invece, è stata fatta coincidere con il lunedì successivo.

I SANTI DEL GIORNO DEL 2 APRILE

Il lunedì dell’Angelo è stato introdotto solo nel dopoguerra e non è una festa di precetto, ovvero non vi è l’obbligo di partecipare alle funzioni religiose. Da sempre il giorno di Pasquetta è legato alle tradizionali gite fuoriporta ed ai pic-nic all’aperto in compagnia di amici e parenti. Questo, tuttavia, non è un caso poiché riconduce al viaggio fatto da Gesù in compagnia dei discepoli in cammino verso Emmaus. Anch’essi, infatti, uscirono dalla città, andando appunto "fuoriporta". Quest’anno il lunedì dell’Angelo cade il giorno 2 aprile, solitamente dedicato a San Francesco da Paola, un grande santo venerato in tutta Italia, patrono dei naviganti e della Calabria. Si ricordano, poi, Sant’Abbondio vescovo di Como, Sant’Appiano, San Domenico Tuoc, beato Giovannino Costa e beato Leopoldo da Gaiche.

