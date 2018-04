Lago di Como, morta bimba scivolata in vano motore motoscafo/ Lezzeno, ultime notizie: incidente a 6 anni

Lago di Como, morta bimba di 6 anni scivolata nel vano motore del motoscafo: incidente e tragedia a Lezzeno, ultime notizie e ricostruzione dei fatti. La corsa inutile in ospedale

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente in motoscafo, morta bimba di 6 anni (Pixabay)

Era una bella gita sul Lago di Como il giorno di Pasquetta e si è tramutata nel giro di pochi secondi una tragedia immane: accade tutto a Lezzeno dove una bambina di 6 anni è morta a bordo del motoscafo dove si trovava assieme al nonno. Dalle primissime ricostruzioni fatte e svelate dai carabinieri ai media locali, l’incidente è avvenuto questa mattina alle 10.30 quando la piccola sarebbe scivolata accidentalmente nel vano motore del piccolo motoscafo picchiando la testa contro gli ingranaggi. Le sue condizioni sono parse da subito molto, molto gravi e il suo piccolo corpicino è stato immediatamente trasferito in elicottero al vicino ospedale di Brescia: purtroppo le ferite erano profonde e il tentativo dei medici di salvarla non è andato a segno. La piccola di 6 anni è morta questo primo pomeriggio, lasciando nella famiglia e in quel nonno che era con lei in quegli attimi tremendi, un vuoto tragico e impossibile da colmare.

ERA IN BARCA CON IL NONNO

La tragedia di Pasquetta sul Lago di Como ha al momento ben poche spiegazioni concrete: non si sa come sia scivolata la piccola bimba, non si sa se vi erano altri passeggeri sulla piccola barca al momento dell’incidente e si vi siano delle responsabilità particolari o se si tratti di un’estrema quanto tragica fatalità. Prima dell’elisoccorso, sul posto era arrivata una ambulanza: il codice rosso è stato subito riconosciuto ma per la piccola ormai stavano scorrendo gli ultimi istanti di vita dopo che le ferite alla testa erano troppo gravi per poter essere bloccate. Le forze dell’ordine ora sono al lavoro per provare a capirne di più sull’origine di questo incidente orrendo capitato al largo di Lezzeno a metà mattinata del giorno di Pasquetta. Secondo quanto riporta l’Ansa, la piccola barca stava effettuando una manovra per approdare ad un cantiere nautico della zona dove presumibilmente il motoscafo veniva conservato; in quella manovra la bimba ha battuto la testa e di fatto non si è più risvegliata.

© Riproduzione Riservata.