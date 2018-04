Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 aprile: “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce”

Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 2 aprile: attesta la nuova apparizione della Madre di Dio tramite la veggente Mirjana Soldo. “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce”

02 aprile 2018 Silvana Palazzo

Messaggio della Madonna di Medjugorje, apparizione a Mirjana (LaPresse)

In attesa del messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 aprile, riflettiamo su quello del 25 marzo scorso. È stato un semplice, e al tempo stesso molto schietto, invito alla preghiera, alla confessione e alla grazia quello della Madre di Dio. Non è un passaggio semplice, ma fondamentale per arrivare alla “vittoria” e combattere contro le tenebre che provano a spegnere la luce del Signore per “ingabbiare” i fedeli. «Cari figli! Vi invito a stare con me nella preghiera, in questo tempo di grazia, in cui le tenebre lottano contro la luce. Figlioli, pregate, confessatevi ed iniziate una vita nuova nella grazia». L’invito della Madonna di Medjugorje è a decidersi per Dio, perché così «Lui vi guiderà verso la santità e la croce sarà per voi segno di vittoria e di speranza». Nel messaggio si parla anche del battesimo, di cui i fedeli devono andare fieri, inoltre devono essere grati «di far parte del piano di Dio».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: L'IMPORTANZA DELLA FEDE

Un nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje è atteso oggi, 2 aprile 2018. Come ogni secondo giorno del mese, la veggente Mirjana Dragicevic-Soldo estenderà e diffonderà il messaggio della Madre di Dio. Il mese scorso il messaggio verteva sull’amore del Padre Celeste e sui segni che i fedeli non sempre sanno riconoscere. Interessante anche il passaggio sull’importanza della fede: «Con lui è tutto più semplice: anche il dolore, vissuto con lui, è più lieve, perché c’è la fede. La fede aiuta nel dolore, mentre il dolore senza fede porta alla disperazione. Il dolore vissuto ed offerto a Dio, eleva. Mio Figlio non ha forse redento il mondo per mezzo del suo doloroso sacrificio?». Anche la Madre di Dio è con i fedeli nel dolore e nella sofferenza, esattamente come ha fatto per il figlio. Ma bisogna avere speranza, «fa sì che si comprenda che qui sta la vita». La Madonna di Medjugorje confessò anche un suo grande desiderio, quello cioè di vedere completi i suoi figli, ma ciò è possibile solo «saranno uniti l’anima, il corpo e l’amore».

