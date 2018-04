POSITANO, NICOLA MARRA 20ENNE SCOMPARE NEL NULLA/ Ultime notizie, non torna dopo una notte in discoteca

Positano, 20enne sparito dopo serata in discoteca: non si hanno ancora notizie di Nicola Marra, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi, l'auto ancora nel parcheggio

02 aprile 2018 Fabio Belli

Nicola Marra, 20enne scomparso a Positano

Nicola Marra, 20enne napoletano, è scomparso senza lasciare traccia dopo una serata passata in discoteca, presso il Music On the Rocks di Positano. Intorno alle 4 del mattino, dopo una nottata di divertimento normale e senza particolari eccessi, secondo le testimonianze degli amici, Marra si era assentato uscendo dal locale per prendere una cosa in macchina. Almeno queste sono state le ultime parole udite dal gruppo che era con lui, visto che del ragazzo poi non si è saputo più nulla, con la macchina ancora ferma nel parcheggio del locale. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine ma le ricerche per il momento non hanno dato risultati, viste anche le difficoltà dovute al mare molto mosso nel setacciare la zona costiera.

GLI APPELLI SUL WEB

La richerche si sono progressivamente allargate anche oltre la zona della costiera amalfitana, con amici e partenti che hanno usato in maniera massiccia i social network, chiedendo aiuto diffondendo le foto di Nicola e sperando che qualcuno lo abbia visto e possa dare conseguentemente notizie. Anche del cellulare del ragazzo non si hanno tracce e la preoccupazione con il passare delle ore aumenta esponenzialmente, si teme che magari per prendere aria dopo una notte in cui aveva bevuto un po', Nicola possa essere caduto in mare o avere auto un incidente, anche se alcuni ipotizzano non possa essere molto lontano, vista la macchina rimasta nel parcheggio. L'angoscia dei cari di Nicola continua però a crescere con la mancanza di notizie.

© Riproduzione Riservata.