Supermercati aperti Pasquetta 2018/ Milano, Roma e gli scioperi: negozi e centri commerciali (Oggi 2 aprile)

02 aprile 2018 Silvana Palazzo

Supermercati aperti a Pasquetta 2018

Pasqua 2018 “calda” per quanto riguarda le aperture di supermercati e negozi, e la Pasquetta non è da meno. Come dimenticare le polemiche per l’apertura a Pasqua dell’Outlet di Serravalle, capofila di una serie di negozi e centri commerciali aperti anche quest’anno. Aperti infatti ieri anche quelli di Fidenza, Mondovicino e Torino. Gli scioperi proclamati anche per oggi, lunedì 2 aprile 2018, agitano però le festività pasquali: quello delle aperture nei giorni festivi è un tema molto sentito. In cinque regioni italiane chi si accorgerà di non avere in dispensa un prodotto fondamentale per il proprio menù dovrà rinunciare ad una visita last minute al supermercato. Ci riferiamo in particolare ai negozi di Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Protesta contro la liberalizzazione degli orari e delle aperture, difesa del valore sociale della festività e del diritto al riposto: questi gli argomenti alla base degli scioperi. In Emilia Romagna scioperano i lavoratori dei centri commerciali, in Toscana e Lazio tutto il settore commerciale (da supermercati a negozi d’abbigliamento), così in Sicilia. Eppure saranno aperti oggi dalle 10 alle 21 (in alcuni casi fino alle 20) diversi Outlet Village: iò Sicilia, Città Sant’Angelo, Sardinia, Palmanova, Mondovicino, Valdichiana, Franciacorta, Fidenza, Barberino, Castel ROmano, La Reggia, Noventa, Serravalle, Mantova, Molfetta, Valmonte e Torino. Fa eccezione il Soratte Outlet Shopping, chiuso a Pasqua e Pasquetta.

SUPERMERCATI APERTI A PASQUETTA 2018: LA SITUAZIONE A ROMA E MILANO



L'ondata di scioperi che ha travolto il settore commerciale in alcune regioni italiane non creerà grossi problemi a Roma e provincia, dove sono previste diverse aperture, proprio come a Pasqua (qui il nostro approfondimento di ieri). A partire dai Carrefour: Artena, Castelnuovo di Porto Montefiore, Castelnuovo di Porto Tiberina, Cerveteri, Genzano via Amendola, Genzano via Ferrazza, Ladispli, Riano, Le Ciliegie, via Anagnina, via Cassia, via Passalombardo, via Prenestina, via Valle Muricana, Sacrofano, Trevignano Romano, Valmontone, Velletri Appia, Velletri Appia Sud, Velletri Lata. Aperti anche diversi punti vendita di Simply, come quelli di Colleferro, Monte Compatri, Acilia Saponara, Ostia Capo Verde, Ostia Casana, Ostia Gondole, Piazza Giureconsulti, Piazza Minucciano, via Anagnina. Aperture previste anche a Milano e provincia, dai punti vendita Esselunga all'arene Shopping Center, così come per le varie filiali di Il Gigante, Ikea, Auchan, Ipercoop e Simply Market.

Clicca qui per scoprire tutti i centri commerciali e supermercati aperti a Roma e provincia a Pasquetta - Clicca qui invece per quelli di Milano e provincia.



