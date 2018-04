TRIESTE, MORTO ANZIANO ACCOLTELLATO: ARRESTATA LA MOGLIE/ Ultime notizie, la donna ha confessato

Trieste, morto anziano 73enne accoltellato nel salotto di casa: arrestata la moglie che ha confessato il delitto. Ultime notizie, movente e ricostruzioni: "futili motivi"

02 aprile 2018 Niccolò Magnani

Trieste, anziano accoltellato in casa (LaPresse)

Il mistero sul delitto dell’anziano 73enne di Trieste è durato qualche ora: ha infatti confessato, pare, la moglie che era stata posta in stato di fermo nelle ultime ore con forti sospetti sulla sua posizione. Ha confessato Loredana Crasso, la consorte del 73enne Fulvio Visintin morto accoltellato nel suo salotto di casa: secondo gli investigatori, la donna in un primo momento ha fornito una propria ricostruzione in cui non ammetteva nessun coinvolgimento. Ma per nessuno era realmente sostenibile quanto affermato dalla donna e per questo motivo le indagini e le domande si sono fatte più stringenti fino a che alla fine la donna è “crollata” ammettendo quanto di orribile commesso. «La donna che ha dapprima fornito una ricostruzione di comodo dei fatti occorsi all’interno delle mura domestiche, apparsa da subito non sostenibile per le numerose contraddizioni fornite nel corso dei vari ascolti, messa dagli investigatori della Squadra Mobile più volte di fronte all’incalzante evidenza degli elementi oggettivi che riconducevano ad un suo netto coinvolgimento, ha infine ammesso la sua responsabilità relativa all’accoltellamento del marito», scrive la Questura di Trieste nell’annunciare la chiusura del caso scoppiato ieri pomeriggio nel rione di Servola, nell’appartamento di Via Vigneti 22/2.

IL FERMO NELLA NOTTE

Una tragedia di Pasqua, un omicidio scoppiato pare per futili motivi dopo che però da anni la situazione in casa era alquanto complesso; secondo quanto scrive la Questura di Trieste, «Nella nottata odierna (fra domenica 1 aprile e lunedì 2 aprile ndr) è stata sottoposta a fermo da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica, C.L. (Crasso Loredana) classe 49 ritenuta responsabile dell’omicidio del marito». Il litigio è terminato nel terribile epilogo con l’accoltellamento mentre Visintin si trovava nel suo salotto. La confessione ha portato in un primo momento al fermo agli arresti domiciliai e poi ai controlli di rito nell’abitazione del delitto: «Eseguito il sopralluogo tecnico della scientifica, rinvenuta l’arma del delitto, un coltello da cucina recante ancora vistose recante tracce ematiche, l’appartamento è stato sottoposto al vincolo del sequestro», riportano ancora gli uomini della Polizia di Trieste. Al momento non vi sono dubbi sulla responsabilità effettiva della donna, su cui pesa inoltre la confessione spontanea; resta da capire il reale status del movente, ma sarà compito in fase processuale dei pm che indagano sulla tragica morta di Fulvio Visintin.

© Riproduzione Riservata.