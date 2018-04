Ascoli, prof fa gli auguri a Hitler su Facebook/ “Centoventinove volte buon compleanno”

Ascoli, prof fa gli auguri a Hitler su Facebook: “Centoventinove volte buon compleanno”. Si tratta di un docente dell’Istituto Tecnico Agrario Ulpiani: post subito rimosso

Il post del prof con gli auguri a Hitler - Facebook

Il 20 aprile 1889 nasceva il dittatore nazista Adolf Hitler, e qualcuno ha ben pensato di ricordarlo, augurandogli buon compleanno. Questi è precisamente Felice Spicocchi, vice-preside nonché docente dell'Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno. Il prof ha voluto dedicare un post sulla propria pagina personale Facebook al leader del partito nazista tedesco negli anni ’30 e ’40, facendogli appunto gli auguri. «Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wünsche», si leggeva sul post (poi prontamente cancellato), che tradotto in italiano significa «Centoventinove volte auguri di buon compleanno». In realtà non vi è un riferimento diretto a Hitler, ma visto che Adolf nacque esattamente 129 anni fa, a Braunau am Inn, in Austria, sembrerebbe scontato il destinatario del messaggio.

TANTI GLI INDIZI

Inoltre vi sono una serie di indizi che confermano il riferimento al leader nazista. Prima di tutto, a commento del post è stato scritto "Tanti auguri allo zio di Berlino", risposta a cui lo stesso Spicocchi ha messo mi piace. Inoltre, un ex studente ha spiegato a Fanpage.it che «Ai miei tempi la suoneria del suo cellulare era Faccetta Nera». Infine, se ancora vi fossero dubbi, basta scorrere la pagina Facebook dello stesso vice-preside per scovare espliciti riferimenti al partito nazifascista, come ad esempio quando vengono celebrate le Deutsches Afrikakorps, le truppe coloniali del regime guidato da Hitler. Un episodio sicuramente evitabile, soprattutto in un periodo in cui gli alunni, che stanno divenendo sempre più bulli (leggasi i due casi ravvicinati di Velletri e Lucca), hanno bisogno di esempi e guide da seguire, e non di prof che inneggino al nazismo.

