Avicii è morto/ Il dj e produttore svedese è scomparso all’età di 28 anni a Muscat: sua la hit “Wake me up”

E’ morto all’età di 28 anni Avicii. Il famosissimo produttore svedese, il cui nome reale era quello di Tim Bergling, ci ha lasciati quest’oggi. A dare l’annuncio shock è stato il suo manager, Diana Baron, che ha spiegato: «È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Avicii. È stato trovato morto a Muscat, nell'Oman, questo venerdì pomeriggio. La famiglia è devastata e chiediamo a tutti di rispettare la sua privacy in questo momento difficile». Una notizia terribile che sta ovviamente facendo il giro del mondo, del resto Tim era un produttore, e ancor prima un dj di fama mondiale, che nel tempo si era fatto conoscere con moltissime hit, fra cui la più nota Wake Me Up del 2013. Avicii era nato a Stoccolma, in Svezia, l’8 settembre del 1989, e ci lascia troppo prematuramente.

UNA CARRIERA BREVE MA MEMORABILE

Negli ultimi quattro anni era molto cambiato, appariva scarno in volto, dimagrito, e di conseguenza erano sorte diverse speculazioni sul suo conto, fra chi diceva che avesse un male incurabile, chi che fosse depresso, e chi invece raccontava che lo stesso bevesse troppo (pare soffrisse di pancreatite proprio per questo). Da due anni a questa parte, inoltre, si era ritirato dalle scene come Dj, aveva deciso di non partecipare più agli eventi e ai festival, rimanendo però dietro le quinte a produrre musica per se stesso ma anche per altri volti noti del panorama mondiale. La sua carriera è durata poco, 12 anni esatti, visto che si affermò nel 2006, e divenne in breve tempo uno dei dj più pagati e richiesti sulla terra, ma anche uno dei più “copiati”, visto i suoi suoni sempre innovativi. Fu infatti uno dei pionieri dell’EDM, l’Electronic Dance Movement, vincendo anche due MTV Music Awars, un Billboard Music Award, e ottenendo anche due nominations ai Grammy con Le7els.

