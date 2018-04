Eurojackpot/ Estrazione n 16/2018: i numeri vincenti di oggi! (20 aprile 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi 20 aprile 2018, concorso 16/2018: i numeri vincenti, le vincite e le ultime curiosità dal gioco europeo in estrazioni. La cinquina e i 2 Euronumeri, eccoli

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Estrazioni Eurojackpot di oggi

È venerdì sera ragazzi, avete impegni? Sì, tantissimi, ma prima di tutto un’occhiatina al vostro Eurojackpot non fa certo male, anzi. Se fosse proprio questa settimana magica a regalarvi la vincita a livello europeo? Un vostro fortunato collega di Caltanissetta solo due giorni fa si è portato a casa i 130milioni di euro nel concorso “nazionale” per eccellenza del Superenalotto: ora però, con uno sguardo che va oltre i nostri confini, riuscire a portarsi via il super jackpot Ue potrebbe essere la mossa-colpaccio con la quale terminare al meglio la settimana lavorativa per proiettarsi ad un weekend di festeggiamenti sfrenati. La schedina l’avete giocata? Perfetto, allora qui sotto potete trovare i numeri vincenti appena estratti nella maxi ruota europea e tutte le relative vincite del concorso n.16/2018 di questo bello e caldissimo già 20 aprile 2018. Che la fortuna sia con voi e che la serata di festa possa esserlo fino in fondo….

ULTIME CURIOSITÀ

Mentre l’estrazione dell’Eurojackpot è in corso, ricordiamo a tutti gli appassionasti “sfidanti” agli stati europei in competizione, che è sempre possibile giocare anche con le schedine del Quick Pick EuroJackpot. I numeri delle varie combinazioni sono scelti casualmente dal terminale online ed è possibile scegliere quanto si vuole giocare: si parte dalla base, una combinazione da 2 euro (una cinquina e 2 euroNumeri) fino a 10 combinazioni contemporaneamente da 20 euro totali (1 sestina, 4 cinquine e 2 EuroNumeri). Ora rimbocchiamoci le maniche e andiamo a scoprire insieme questi nuovissimi numeri dell’Eurojackpot appena arrivati dalla maxi ruota continentale. In Italia l’attesa è tanta visto che l’ultima vera vincita importante appartiene al 25 febbraio scorso: come spiega AgiMeg, «Il vincitore non si è presentato ma ha centrato la vincita con una schedina da 5 colonne ed un costo totale di 10 euro», aveva dichiarato il titolare della ricevitoria di Settimo San Pietro (CA), dove era stato vinto il 5+1.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

22 - 24 - 25 - 28 - 46

Euronumeri:

2 - 4

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

