Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord/ Previsioni: caldo a Milano, poi toccherà al Sud

Meteo, anticiclone in arrivo: clima estivo al Nord. Le previsioni per il weekend: temperature elevate al Nord, con picchi fino a 30°, ancora instabilità al Sud.

20 aprile 2018 Emanuela Longo

Con l'arrivo del weekend ci si domanda come sarà il meteo in Italia e, stando alle ultime previsioni, sembrano esserci buone notizie per chi vorrà prendersi qualche giorno di meritato riposo, potendo contare sul bel tempo. Come rivela 3BMeteo.com, infatti, sull'Europa centrale staziona un ampio anticiclone al quale è da addebitare la responsabilità di un clima piacevolmente estivo su diversi Stati, Italia compresa. Almeno fino al 25 aprile, dunque, il tempo sarà in prevalenza stabile con sole e caldo su gran parte delle regioni d'Italia. La conferma arriva dall'esperto del portale di meteo, Edoardo Ferrara che, come spiega l'Ansa, ha aggiunto alcune anticipazioni sulle previsioni relative alle prossime giornate: "Entro fine mese l'anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento a partire dal Nord con qualche nota instabile in più". Il bel tempo sarà però quasi prerogativa esclusiva del Nord Italia poiché il Sud dovrà ancora vedersela con qualche rovescio o temporale, talvolta anche di elevata intensità che riguarderà in particolare la Sicilia, con fenomeni temporaleschi almeno fino alla prossima domenica. Stesso discorso anche per Sardegna e Calabria.

PREVISIONI METEO: CALDO AL NORD, INSTABILE AL SUD

Ad essere colpito da un aumento costante delle temperature sarà soprattutto il Nord del Paese, che stando alle previsioni meteo si ritroverà a dover far fronte ad un innalzamento repentino delle temperature che, dopo aver interessato le regioni settentrionali andrà a riguardare via via anche Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Tra le giornate di venerdì e sabato in queste regioni si attendono massime compresa tra i 25° ed i 26°C mentre saranno -possibili localmente anche punte di 27-28°C. La zona più calda sarà però rappresentata dalle vallate alpine dove potrebbero essere registrati anche picchi di 30°. Tra le città più calde si segnalano: Trento, Bolzano, Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Terni, Grosseto, Roma, Frosinone, Benevento. bel tempo con caldo fino a 22° anche sulle Alpi, a 1000 metri, mentre a 1500 metri si raggiungeranno anche i 20°, innalzando al tempo stesso il rischio valanghe. Al Sud e sui versanti adriatici la situazione sarà più mite, con temperature più fresche che non dovrebbero superare i 22° anche se si tratta solo di attendere una settimana: tra la fine del mese e l'inizio di maggio, infatti, temperature da stagione estiva anche al meridione.

