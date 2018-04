Monza, operaio muore schiacciato da una pressa/ Ultime notizie, incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco

Monza, operaio muore schiacciato da una pressa: incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco. Le ultime notizie: coinvolto un collega di 25 anni che potrebbe aver provato ad aiutarlo

20 aprile 2018 Silvana Palazzo

Monza, operaio muore schiacciato da una pressa

Un'operaio è moto a Bellusco, in provincia di Monza-Brianza, per un incidente sul lavoro. È accaduto in un'azienda, la ditta di carpenteria Misani, in via dell'Artigianato 6. Stando a quanto riportato da Repubblica, l'uomo - 42 anni - era alle prese con un grosso macchinario di carpenteria meccanica quando è stato schiacciato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori dell'Areu, l'Azienda regionale Emergenza Urgenza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell'incidente è coinvolta una seconda persona, un ragazzo, che è stato soccorso: potrebbe aver provato a salvare il collega di lavoro o essere stato colto da un malore. Secondo il Giornale di Monza, la vittima sarebbe un parente del titolare dell'azienda. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17, due ore dopo i vigili del fuoco erano ancora alle prese con l'operazione di estrazione del corpo. Sul posto anche il sindaco di Bellusco, quello di Sulbiate e il presidente della Provincia Roberto Invernizzi.

MONZA, OPERAIO MUORE SCHIACCIATO DA UNA PRESSA

“Ogni passo avanti per aumentare la sicurezza sul lavoro è un buon passo nella giusta direzione”. Così Manfredi Palmeri, consigliere regionale liberale e capogruppo di Energie per l'Italia in Regione Lombardia, ha commentato la notizia della morte di un'operaio, vittima di un incidente sul lavoro a Bellusco. Palmeri proprio nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile 2018, aveva firmato il Protocollo d'intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in settori particolarmente a rischio, sottoscritto da Comune, Regione, Assolombardia, Politecnico di Milano, sindacati e vigili del fuoco in Prefettura. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del dramma che è costato la vita al 42enne. Qualche ora fa invece vi abbiamo raccontato di un'altra morte sul lavoro: a Torino un operaio ha perso la vita in azienda, travolto da balle polietilene.

© Riproduzione Riservata.