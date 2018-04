Nutella compie 54 anni/ Origini e storia della crema spalmabile più famosa al mondo

La Nutella, crema spalmabile al cacao più famosa al mondo, compie oggi 54 anni: le sue origini e la storia di un incredibile successo che continua ancora oggi.

20 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Nutella compie 54 anni

Era il 20 aprile 1964, quando la Nutella fece il suo ingresso nei negozi di alimentari italiani. Il successo fu immediato e in pochissimi anni la crema spalmabile al cioccolato cominciò ad essere venduta in Europa, a partire da Germania e Francia, e in tutto il mondo. Nata ad Alba nella sede dell'industria dolciaria Ferrero, la Nutella deve il suo successo al mix di cacao e nocciole sulla base di un prodotto già ideato in precedenza da Pietro Ferrero, fondatore dell'omonima ditta, ovvero la "Pasta Giandujot". Tale impasto divenne nel 1951 la 'Supercrema', ovvero quello che può essere considerato l'antenato della Nutella. Fu tredici anni dopo che Michele Ferrero, seguendo le orme del padre, inventò il primo vasetto del prodotto destinato a diventare la crema al cacao più famosa al mondo. Grazie al loro design particolare, furono proprio i vasetti a colpire i consumatori che ne apprezzarono subito gusto e densità. Oltre agli italiani, i primi ad essere conquistati dall'innovazione furono i tedeschi e nel 1966 fu la volta anche dei francesi.

NUTELLA COMPIE 64 ANNI: LA STORIA DI UN SUCCESSO PLANETARIO

Ma la storia del successo mondiale della Nutella non doveva fermarsi alla sola Europa. Nel 1978, infatti, la crema della Ferrero sbarcò in Australia, dove fu inaugurato anche il primo stabilimento di produzione fuori dai confini europei. Da qui alla conquista del mondo il passo fu breve e oggi Nutella è diventato un prodotto quasi immancabile nelle tavole di tutti gli amanti dei dolci. Basti pensare a quanto accaduto il 29 maggio 2005 quando 27.854 persone si radunarono a Gelsenkirchen, in Germania, per partecipare alla più grande colazione continentale a base di Nutella mai realizzata al mondo: fu un evento di proporzioni tali da entrare direttamente nel Guinness dei Primati. Il 5 febbraio 2007 Sara Rosso, blogger americana di origini italiane, decise di ideare il World Nutella Day, giornata dedicata al prodotto. Nel 2014, in occasione del 50esimo compleanno del prodotto, Le Poste Italiane crearono un francobollo commemorativo per celebrare l'importante anniversario.

