Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 aprile 2018: Leone e Sagittario, un weekend d'amore

Paolo Fox, oroscopo oggi 20 aprile 2018. Previsioni segno per segno: per il Leone bellissima situazione in amore all'orizzonte. Sentimenti al top anche per il Sagittario

20 aprile 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX, 20 APRILE 2018

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di venerdì 20 aprile 2018. Gemelli, cercate di ritrovare entusiasmo. E infatti necessario guardare al futuro con grande forza e volontà. Non vi fate prendere dal panico se qualcosa non è andata bene nel corso degli ultimi tempi e soprattutto in amore. La noia appare l'unico aspetto che può realmente creare difficoltà in futuro. Per i Pesci è un momento importante con un cielo che comunque è favorevole. Attenzione però alla forma fisica. Il week end che si sta per presentare appare molto convincente. L'Acquario sembra più elettrico in questi giorni. Attenzione a non folgorare qualcuno con una discussione. In questi giorni sembri molto scontento e anche polemico. E' un periodo in cui devi fare delle scelte importanti, ma siete molto indecisi.

AMORE AL TOP PER...

Per il Leone in questo fine settimana vi sarà una bellissima situazione, soprattutto in amore. Vi sentite più tranquilli. Siete in una situazione differente rispetto agli inizi della settimana. Tra lunedì e martedì infatti eravate agitati e arrabbiati. ora in questo week end siete più calmi. Per il Sagittario aumenta la voglia di amare. Soprattutto nel mese scorso in cui Venere illuminava il vostro segno e vi ha dato molta energia nell'ambito sentimentale. Alcuni di voi che vivono da anni una storia, ora potrebbero cercare di svagarsi in altra maniera, con delle relazioni momentanee. State attenti a non commettere questi errori. Per i nati sotto il segno della Vergine, chi vuole dedicare la propria energia all'amore, avrà una buon occasione per legare e creare qualcosa di costruttivo. Per il Cancro l'amore appare positivo grazie all'influenza di Venere.

LAVORO AL TOP PER...

Amici del Cancro, dovete effettuare delle scelte di lavoro. Però queste non sono semplici quando vi sono delle persone che cercano sempre di opporsi a voi o hanno qualcosa da ridire. State lavorando per dovere e non per piacere. I Pesci stanno dedicando quasi totalmente la loro energia al lavoro, mettendo a repentaglio anche la cura della propria persona. Come per gli altri segni di fuoco, i nati sotto il segno del Leone avranno un'estate e un autunno molto importanti per le scelte di lavoro. Il Sagittario sarà invece alle prese con qualche ritardo nell'ambito economico.

