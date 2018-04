Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata romana: ecco dove

Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.

20 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Nelle prossime ore è atteso dal Ministero della Salute un comunicato ufficiale che possa far alzare l'attenzione sul caso legato alla Lysteria Monocytogenes. È scoppiato un vero e proprio caso in Italia e in tanti altri paesi europei come Bulgaria, Germania, Moldavia, Polonia e Romania. Tra gli alimenti che rischiano di essere ritirati dal mercato c'è la spianata romana, un tipico salame del Lazio ma che viene venduto in tutta Italia. Sono principalmente tre i soggetti più a rischio e cioè gli uomini immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. Questi ultimi rischiano addirittura di veder degenerare la listeriosi in meningite, setticemia ed encefalite. Sicuramente è molto importante approfondire il caso per cercare di capire meglio come prevenire questo problema.

COS'È LA LYSTERIA MONOCYTOGENES E QUALI SONO I RISCHI PER LA SALUTE?

Arriva una vera e propria allerta sanitaria in Italia e più in generale in tutta Europa per la presenza della Listeria monocytogenes all'interno della spianata romana in alcuni supermercati. Si tratta di un batterio davvero molto pericoloso per la salute dell'uomo che può causare sia problemi allo stomaco ma anche delle patologie molto più gravi come la salmonella e la meningite. Il Lysteria monocytogenes è un batterio che si può trovare sia nel suolo che sull'acqua o nella vegetazione ed è in grado di contaminare diversi alimenti come il latte, la verdura, i formaggi freschi e anche la carne poco cotta. Si chiama in termini medici batterio Gram positivo e cresce a temperature molto alte, tra i trenta e i trentotto gradi centigradi. Sono numerosi i modi in cui questo si può presentare nel cibo, la maggior parte dei quali dipende ovviamente dall'igiene della locazione dove si trovano gli alimenti in questione.

