Roma, trovato corpo carbonizzato di donna al parco Tre Fontane/ Il testimone: “Stava ancora bruciando”

Roma, corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane

20 aprile 2018 - agg. 20 aprile 2018, 10.35 Davide Giancristofaro Alberti

Cadavere carbonizzato di una donna trovato a Roma - LaPresse

Arrivano ulteriori dettagli circa la macabra scoperta avvenuta questa mattina, attorno alle ore 7:30, al parco Tre Fontane, zona Eur di Roma. Una donna è stata ritrovata completamente carbonizzata e ancora in fiamme. A scoprirla è stata un uomo che stava passando di lì mentre faceva jogging: «Stava ancora bruciando - ha raccontato il testimone che ha fatto la scoperta su viale Aldo Ballarin come riporta l’edizione online del quotidiano IlMessaggero - una scena terribile». La donna era già morta al momento del ritrovamento, e le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. Accanto al cadavere non sono stati rinvenuti i documenti, e nemmeno un liquido infiammabile che possa essere stato utilizzato per il macabro incendio. Un vero e proprio mistero quindi, reso ancora più complicato dal fatto che la povera malcapitata sia stata bruciata, quindi completamente irriconoscibile. Gli inquirenti non escludono per ora alcuna ipotesi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DONNA TROVATA CARBONIZZATA A ROMA

Giallo a Roma. Il cadavere di una donna è stata ritrovato questa mattina. A dare l’allarme è stato un uomo, che attorno alle ore 7:30 stava facendo jogging in zona Eur, al parco delle Tre Fontane. Giunto in via Ballardin all'angolo con via Maroso, ha notato qualcosa di sospetto, qualcosa che bruciava, e quando si è avvicinato ha fatto la macabra scoperta: un corpo umano carbonizzato. L’uomo ha subito chiamato le forze dell’ordine, e sul posto è giunta poco dopo la polizia del commissariato di Tor Carbone. La donna era completamente bruciata, quindi irriconoscibile, e sono attualmente in corso le indagini per cercare di capire cosa sia successo, nonché risalire all’identità della stessa.

IN CORSO LE INDAGINI

Sul posto vi sono la Squadra Mobile della Polizia, il reparto Volanti e la squadra della Scientifica, e non sono stati ritrovati ancora i documenti della donna; non si sa se la stessa sia morta bruciata, o se sia stata uccisa e poi portata al parco delle Tre Fontane per darle fuoco, con gli investigatori che non escludono attualmente alcuna ipotesi. E pensare che proprio in quel parco, il Tre Fontane, ci sarà a breve una giornata di festa, visto che dal 28 aprile prossimo fino al primo maggio, si terrà “Sport in famiglia”, quattro giorni dedicati alle attività all’aria aperta, nonché alla famiglia, come appunto anticipato dal nome dello stesso evento. Uno scenario in netta contraddizione rispetto al cadavere bruciato, ritrovato stamattina.

