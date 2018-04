Roma, la Giunta della sindaca Virginia Raggi e i Rom/ “Rimpatrio assistito per i non italiani”. E' polemica

Roma, la Giunta della sindaca Virginia Raggi e i Rom: “Rimpatrio assistito per i non italiani”. E' polemica. Prevista una doppia manifestazione di stranieri e Casapound giovedì prossimo

Virginia Raggi, sindaco di Roma - LaPresse

Sono migliaia i rom che vivono in campi abusivi nella capitale, e a breve potrebbero diminuire di molto. La Giunta della sindaca Virginia Raggi, è infatti intenzionata ad approvare nei prossimi giorni, una delibera che prevederà anche il rimpatrio assistito degli stessi rom. Ad affermarlo all’agenzia AdnKronos, è stato il delegato alla Sicurezza, Marco Cardilli, che ha ammesso: «E’ in via di definizione una delibera che amplia le possibilità di estendere i progetti inclusivi del piano per il superamento dei campi rom anche ad altre forme di aiuto, tra le quali il rimpatrio assistito, che inizialmente non era previsto». Come scrive IlFattoQuotidiano.it, non si tratta del classico rimpatrio forzato messo in atto dallo stato italiano verso gli stranieri non accetti, ma di un’assistenza nei confronti degli stranieri che vogliono rientrare nel loro paese.

I NUMERI PREOCCUPANTI

Ovviamente tale provvedimento sta già facendo discutere, da ambo le parti. Al Camping River, campo abusivo da quasi 500 persone, è prevista una doppia manifestazione giovedì 26 aprile: da una parte sfileranno gli esponenti di Casapound, che diranno la loro contro il degrado, e dall’altra ci sarà invece l’Associazione Nazione Rom, che punta ad «opporsi al razzismo e agli abusi di stato e a protestare contro il ‘Piano Rom’ di Virginia Raggi ed il ‘tallone di ferro’ di fascismo e nazismo». Secondo gli ultimi dati, nei sei villaggi ufficiali di Roma, vivono 4.419 persone, ma i rom e i sinti in emergenza nella capitale sono quasi 7000. Di questi, più della metà sono italiani, perché aventi la cittadinanza o nati nel nostro paese.

