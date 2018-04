SENTENZA TRATTATIVA STATO-MAFIA/ Ultime notizie Processo: alla sbarra Mori, Ciancimino e Bagarella

Sentenza sul processo Trattativa Stato-Mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra e possibili scenari. Nell'aula bunker di Palermo si decide su Mori, Ciancimino, Bagarella...

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Pm Di Matteo, processo Trattativa Stato-Mafia (LaPresse)

Il verdetto verrà pronunciato nell'aula bunker del carcere Pagliarelli e si tratta del primo atto ufficiale dopo 5 anni di processo sulla presunta Trattativa tra Stato e Mafia: è atteso per le ore 16 il giudizio della Corte d’Assise di Palermo su uno dei processi più controversi e “criticati” della storia recente italiana. Si cerca infatti di dimostrare nelle tesi dell’accusa (su tutti il Pm Nino Di Matteo) che dopo la stagione delle stragi (Chinnici, Falcone e Borsellino, solo per citare i più drammaticamente “famosi”) compiute da Cosa Nostra, ‘pezzi’ dello Stato avrebbero cercato di trovare un accordo con i capi Corleonesi, Totò Riina e Bernardo Provenzano (non presenti ovviamente al processo nelle sue fasi finali per la doppia prematura scomparsa in carcere, ndr) per far terminare quella stagione di sangue e morte. «La storia ha riguardato i rapporti indebiti che ci sono stati tra alcuni esponenti di vertice di Cosa nostra e alcuni esponenti istituzionali dello Stato italiano», si legge nella requisitoria di Di Matteo. «Esponenti delle istituzioni hanno ceduto, per paura o incompetenza, illudendosi che la concessione di una attenuazione del regime carcerario del 41 bis potesse far cessare le bombe e il piano criminale di devastazione di vite e obiettivi. Cosa che non avvenne». Ci sarebbero stati ricatti, favori e “alleggerimenti” nei confronti della Mafia: tutto questo però con un carico di “prove” che in sede processuale si sono rivelate tutt’altro che granitiche e che la Difesa dei vari imputati ha più volte combattuto e contrastato negli ultimi 5 anni. Oggi la resa dei conti, almeno per quanto riguarda il primo grado ovviamente..

GLI IMPUTATI E LE POLEMICHE

200 udienze, 5 anni di processo, centinaia e centinare di testi e ovviamente un discreto numero di imputati (esclusi quelli morti negli ultimi anni, ndr): i numeri del processo sulla presunta “Trattativa” hanno un’importanza notevole che non resta incardinata negli argini della sola giustizia ma che ha echi ovviamente sulla politica nazionale degli ultimi 20-30 anni. Come ben riporta Askanews nel sunto di questa mattina, «Sul banco degli imputati, dopo la morte di Totò Riina lo scorso 17 novembre, erano rimasti i boss mafiosi Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Cinà; quindi gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno; Massimo Ciancimino, l’ex senatore di FI Marcello Dell’Utri e l’ex ministro Nicola Mancino che deve rispondere di falsa testimonianza. Per Ciancimino, invece, l’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia nei confronti dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro». Tutti gli altri imputati della Corte d’Assise di Palermo sono accusati di violenza a Corpo Politico, giudiziario o amministrativo dello stato; una circostanza che, se dimostrata, gli imputati avrebbero commesso intimando i vari governi per poter ottenere l’ammorbidimento della “lotta a Cosa Nostra” in cambio della fine di stragi e condanne a morte lanciate dalla mafia siciliana contro alcuni politici e giudici. Si tratta però di una costruzione processuale molto fragile e dalle molteplici conseguenze sia a favore che contro l’accusa: Di Matteo si dice certo della buona riuscita, ma un Paese spaccato in due sul processo non potrà che “dividersi in due” anche per la sentenza.

