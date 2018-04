Tangenziale Ovest, incidente Milano: tir perde carico, auto travolte/ Ultime notizie, tamponamenti e feriti

Milano, incidente Tangenziale Ovest: tir perde carico di ferro su carreggiata A50, auto travolte e maxi tamponamenti. 5 feriti, uno gravissimo a Monza: ultime notizie, traffico ko

20 aprile 2018 Niccolò Magnani

Incidente in Tangenziale Ovest a Milano (LaPresse)

Un grave incidente stradale è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla Tangenziale Ovest di Milano provocando un immane caos su una delle principali arterie attorno alle metropoli, per fortuna non nell’orario di punta del mattino o della tarda sera altrimenti le conseguenze potevano essere davvero peggiori. Un tir ha perso un carico di ferro nel tratto di strada fra Cusago e Settimo Milanese con cinque persone rimaste ferite dopo i numerosi tamponamenti successivi alla perdita del materiale sulla Tangenziale. Molte auto sono state travolte e hanno dovuto sbandare per non prendere in pieno i pali di ferro caduti dal camion. Gl inquirenti stanno indagando sulle cause del primo incidente che, a catena, ha provocato tutti quegli successivi: dalle prime informazioni raccolte, pare che si sia sganciato la parte posteriore dell’autoarticolato invadendo anche la corsia opposta col carico di ferro piombato sull’asfalto e sulle auto immediatamente seguenti.

TANGENZIALE BLOCCATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Dei cinque feriti un uomo è al momento gravissimo e operato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza mentre gli altri non sono rimasti in gravi condizioni, tranne una donna rimasta per un’ora incastrata tra le lamiere nell’attesa che i Vigili del Fuoco riuscissero a compiere la delicata operazione di estrazione senza provocare ulteriori ferite. Trasportati tutti in ospedali delle vicinanze, dal San Gerardo di Monza al San Paolo e Humanitas di Milano: sul luogo, nel frattempo, sono giunte ben 5 ambulanze, tre automatiche, diversi mezzi dei pompieri e ovviamente anche un elisoccorso per il trasporto della donna più grave. Il traffico è al momento ancora completamente bloccato in entrambe le direzioni, con almeno 15 km di coda sia verso nord che verso sud; si spera ora che il 30enne trasportato a Monza possa riuscire a rimettersi dal gravissimo incidente avvenuto, nell’attesa che la carreggiata venga liberata e il traffico sulla Tangenziale Ovest di Milano possa tornare ad una pseudo normalità.

