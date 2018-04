ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Salvini-Di Maio, braccio di ferro per il Governo (20 aprile)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incontro Macron-Merkel a Berlino su futuro Europa e Siria. Consultazioni, formazione nuovo Governo ancora in alto mare (20 aprile 2018)

20 aprile 2018

Incontro Macron-Merkel a Berlino

Importante incontro a Berlino tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. I due leader hanno parlato di temi importanti, a partire dal futuro di un'Europa che andrà rinnovata, e per riuscire in questo Macron ha spiegato che bisognerà "presentare una nuova visione comune" per superare i nazionalismi che, secondo gli esiti delle elezioni in molti importanti paesi dell'Unione, mettono a repentaglio l'essenza dell'Europa stessa. E si è parlato tra i due anche di Siria e di accoglienza, sottolineando come anche in tema di migranti l'Europa dovrà finalmente trovare fronte e strategie comuni. (agg. di Fabio Belli)

Non si sblocca la situazione politica

Secondo giorno di consultazioni del presidente del Senato che sottolinea come la situazione politica sia ancora estremamente bloccata. Dalla seconda carica dello Stato si sono presentati prima il centro-destra unito, con unico portavoce questa volta Matteo Salvini, e successivamente il MoVimento 5 Stelle. Soprattutto dopo l'incontro di quest'ultimo l'iniziale l'ottimismo di Salvini è stato nuovamente "gelato" dal rinnovato veto di Di Maio, ad un eventuale esecutivo con l'intero centro-destra, Forza Italia compresa, anche se non chiude ad un eventuale appoggio "esterno" . A questo punto poche le soluzioni a disposizioni della Casellati che domani si recherà dal capo dello Stato, con Mattarella che dovrà raggiungere le sue determinazioni. In tale contesto prende sempre più forza un "governo del presidente" presieduto da una persona terza, con l'appoggio di tutte le forze politiche meno il movimento.

Smantellata la rete di protezione del Boss Messina Denaro

Imponente operazione delle forze dell'ordine che stamani all'alba nella provincia di Trapani hanno operato 21 fermi. Nella conferenza stampa seguente all'operazione un nuovo Pool della procura di Palermo ha reso noto che di fatto è stata smantellata la rete di protezione che garantisce la latitanza del Boss Matteo Messina Denaro. Tra gli arrestati anche due cognati dell'imprendibile capomafia, essi intercettati hanno paragonato Messina Denaro e il suo defunto padre niente di meno che a... Padre Pio. Immediatamente il Ministro degli Interni ci ha tenuto a fare personalmente i complimenti alle forze dell'ordine.

Allarme bulli in tutte le scuole d'Italia

Due episodi inquietanti sono da registrarsi in questo fine di anno scolastico. Il primo a Lucca dove un ragazzo spalleggiato da tutta la classe ha prima insultato e poi colpito ripetutamente l'insegnante, reo di avergli messo un brutto voto in un compito scritto. Il secondo episodio a Velletri, questa volta le minacce effettuate qualche mese fa sono stati "attenzionate" dagli investigatori per le tante visualizzazioni sui vari social. A essere minacciata in questo caso una professoressa anche lei colpevole di aver messo un brutto voto a uno studente di un istituto tecnico, la donna era stata apostrofata duramente dal ragazzo che chiudeva la sua performance con la frase "ti faccio sciogliere nell'acido". Immediato l'intervento del ministro dell'istruzione Fedeli, che ha sottolineato come le scuole in alcuni casi possono escludere dagli scrutini i ragazzi indisciplinati.

Serie A, campionato riaperto

Il turno infrasettimanale del massimo campionato di Serie A ha di fatto riaperto la lotta per la prima posizione. La Juventus ospite del Crotone non è infatti andata più in là di un deludente pareggio, contestualmente il Napoli di Sarri pur soffrendo in casa contro l'Udinese è riuscito a guadagnare i tre punti. I risultati hanno portato alla fine della giornata un vantaggio di soli 4 punti per i bianconeri, domenica però essi ospiteranno il Napoli in quello che è un vero e proprio scontro al vertice. Nelle altre partite importanti affermazioni delle squadre romane, con la Lazio vittoriosa contro la Fiorentina e la Roma che ha avuto ragione di un ostico Genova.

Attesa per Roma-Liverpool, biglietti a ruba

Hanno trascorso la notte sulla strada,in coda d'avanti all'As Roma Store,in attesa della vendita dei biglietti Roma - Liverpool. La sfida coi Reds infatti,prevista per il due maggio,è attesa con molta concitazione ed è in un certo senso una rivincita dopo la sfida di trentaquattro anni fa che vide il Liverpool vincere ai rigori. Anche le vendite on line sono state moltissime,tanto da causare dei rallentamenti al sistema. I biglietti sono esauriti dopo sole tre ore e si presume che sugli spalti dello Stadio Olimpico si presume che saranno presenti circa sessantamila persone.

Premier League, domenica festa City senza Aguero

Domenica in Premiuer League il Manchester City giocherà contro lo Swansea, festeggiando anche il titolo guadagnato in differita domenica dopo la sconfitta dello United. Salterà però le ultime cinque partite della Premier Sergio Aguero, secondo quanto riferito dal medico della nazionale argentina Homero D'Agostino. Avrà bisogno di cinque settimane prima di poter ritornare in campo,dopo l'infortunio durante un allenamento, che gli è costato un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro. Dovrebbe comunque riuscire ad essere in forma per il primo appuntamento mondiale il sedici giugno in Russia, contro l'Islanda.

