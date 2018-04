Vallanzasca resta in carcere, "No a libertà condizionale"/ Ultime notizie: giudici respingono richiesta

Vallanzasca resta in carcere: i giudici respingono richiesta della difesa di libertà condizionale con la motivazione di mancata certezza di ravvedimento.

20 aprile 2018 Emanuela Longo

Renato Vallanzasca (Wikipedia)

Renato Vallanzasca resta in carcere: è questa la decisione giunta nella giornata odierna da parte del tribunale di Sorveglianza di Milano, che si è espresso in risposta alle richieste di liberazione condizionale e semilibertà, avanzate dalla sua difesa. Vallanzasca, dopo 40 anni di reclusione nel penitenziario di Bollate, secondo la direzione del carcere aveva raggiunto un "adeguato livello di ravvedimento" tale da potersi guadagnare la semilibertà. Non sarebbe però stato del medesimo parere il Tribunale milanese che, come spiega TgCom24, si è invece espresso negativamente sull'istanza. Il detenuto, oggi 67enne, è uno dei personaggi più celebri della mala milanese negli anni '70 ed '80. Condannato per una serie di gravissimi reati, dovrà scontare 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Nel 2014 gli fu revocata la semilibertà ottenuta qualche anno prima in quanto fu arrestato e condannato a 10 mesi per aver commesso una rapina in un supermercato. Ora, alla soglia dei suoi 70 anni - come evidenziato dal suo legale nella nuova istanza per la liberazione condizionale e in subordine per la semilibertà - Vallanzasca aveva finalmente potuto assaporare il desiderio di libertà. Il suo stesso legale aveva ribadito ai giudici del tribunale di Sorveglianza, come lo stesso assistito avesse trascorso "seppur con qualche breve intervallo" quasi una vita intera dietro le sbarre. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a convincerli.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Da esattamente 45 anni, Vallanzasca, alla soglia dei suoi 70, vive in carcere. La sua detenzione ebbe inizio nel 1972 intervallata da un anno di liberta in seguito a due sue evasioni. Nella sua richiesta di liberazione condizionale e di semilibertà la difesa aveva scritto: "Ci troviamo di fronte a un detenuto entrato in prigione appena dopo il compimento della maggiore età e che oggi uscirebbe da 'vecchio'". Nonostante il tentativo di convincimento, il tribunale di Sorveglianza di Milano si è espresso oggi negativamente, spiegando come il percorso del detenuto sia stato interamente caratterizzato da "involuzioni trasgressive" anche legate alla sua stessa personalità e non è possibile ravvisare in Vallanzasca "il requisito del sicuro ravvedimento", come invece prevede la legge in caso di liberazione condizionale. A sostegno della mancata certezza di ravvedimento, proprio la rapina commessa nel 2014. Lo stesso tribunale ha poi ricordato come il detenuto non ha mai provveduto a risarcire le vittime dei suoi "gravissimi reati", sebbene ne avesse avuto la possibilità.

