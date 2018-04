Bullismo verso prof di Lucca/ Perquisiti sei studenti indagati dell’Itc Carrara

Lucca, Professore vittima di bullismo all'Itc Carrara. Sei studenti risultano indagati e la Polizia ha effettuato perquisizioni sequestrando loro indumenti e cellulari

21 aprile 2018 Bruno Zampetti

Professore bullizzato a Lucca

La vicenda del professore vittima di bullismo da parte di alcuni suoi studenti all’Itc Carrara di Lucca si arricchisce di un nuovo capitolo. L’Ansa spiega infatti che la Polizia di stato ha effettuato perquisizioni nei confronti di sei studenti della scuola che risultano indagati. Ai ragazzi sono stati sequestrati gli indumenti utilizzati nei video, come pure il casco da moto giallo che si vede in uno dei questi, nonché i cellulari, dove potrebbero esserci altri filmati. A quanto riporta l’agenzia di stampa, tra i reati ipotizzati nei confronti dei sei c’è anche il tentato furto del tablet che il professore teneva in mano in uno dei video, quello da cui è iniziato tutto il caso, e che contiene il registro di classe elettronico. Il docente, a quanto si apprende, è stato già ascoltato dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata dei fatti, mentre i ragazzi saranno ascoltati nei prossimi giorni.

BULLISMO PROF LUCCA, 5 RAGAZZI A RISCHIO BOCCIATURA

Intanto il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per cinque dei sei ragazzi coinvolti. Il Preside dell’Itc ha spiegato che si tratta di provvedimenti automatici, in quanto conseguenza di sospensioni superiori ai 15 giorni. Due studenti, in particolare, risultano sospesi fino alla fine dell’anno accademico, mentre altri tre fino al 19 maggio. Un solo studente, essendo stato sospeso per 15 giorni, potrà sperare di evitare di ripetere l’anno. Dal punto di vista giudiziario, gli studenti coinvolti rischiano invece di vedersi contestato il reato di violenza privata e minacce gravi. Secondo quanto fatto sapere dal Preside, quattro dei ragazzi sotto indagine erano già stati sospesi per periodi più o meno lunghi dall’inizio dell’anno scolastico.

BULLISMO PROF LUCCA, ANCHE IL DOCENTE DA VALUTARE

A quanto pare, durante il consiglio di classe sono stati anche sentiti alcuni dei ragazzi coinvolti e i genitori di cinque di loro. I ragazzi si sarebbero anche scusati, cosa in taluni casi già fatta nei giorni scorsi. Anche per il professore coinvolto il consiglio d’istituto dovrà, entro 30 giorni, fare una valutazione. Resta da capire se questa vicenda porterà ad altre azioni delle autorità giudiziarie verso gli studenti che si sono resi protagonisti di atti di bullismo nei confronti dei loro professori. Per esempio, la Procura di Velletri ha deciso di aprire un fascicolo per minacce e oltraggio al pubblico ufficiale in merito a un fatto risalente al 2016, quando un ragazzo aveva minacciato una professoressa dicendole che l’avrebbe fatta sciogliere nell’acido.

© Riproduzione Riservata.