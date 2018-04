Carrara, incidente stradale: 4 giovani morti e un ferito/ Auto contro la cancellata, uno schianto terribile

Carrara, incidente stradale: 4 giovani morti e un ferito: auto contro la cancellata, uno schianto terribile. I quattro ragazzi sono stati sbalzati fuori dopo l’impatto violentissimo

Tragico schianto a Marina di Carrara: morti quattro ragazzi - LaPresse

Una tragedia è avvenuta questa notte in Toscana. A Marina di Carrara, attorno alle ore 3:30, sono morti quattro ragazzi, e un quinto è rimasto ferito, in seguito ad un incidente stradale. L’auto su cui erano a bordo, una Lancia Y vecchio modello, stava percorrendo il viale Da Verrazzano, quando si è schiantata, per cause ancora da chiarire, contro una cancellata. Per quattro dei cinque ragazzi a bordo, tutti giovani, non c’è stato nulla da fare, mentre uno è stato portato d’urgenza al Noa ma non sarebbe in pericolo, di vita stando a quanto scrive l’edizione online de La Nazione. Sul posto, una volta chiamati i soccorsi, sono subito intervenuti il 118, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, e la strada è stata chiusa a lungo per favorire le operazioni di soccorso e rimuovere il veicolo incidentato.

LE FORZE DELL’ORDINE STANNO CERCANDO DI RICOSTRUIRE L’ACCADUTO

Le vittime hanno dai 19 ai 35 anni, e pare che a bordo vi fosse anche una coppia, ragazzo e ragazza, di Carrara, e due ventenni inglesi. Stavano rientrando nelle proprie abitazioni dopo aver trascorso la notte in un locale della zona, quando l’auto ha iniziato a sbandare, e perdendo il controllo è finita con uno schianto terribile contro una cancellata. L’impatto è stato talmente tremendo che gli occupanti della Lancia Y sono stati sbalzati fuori dalla stessa automobile, finendo sulla carreggiata: quattro sono morti sul colpo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, forse un colpo di sonno, forse l’alta velocità, o forse un guasto tecnico: le forze dell’ordine ricostruiranno a breve l’accaduto. Sembra che l’incidente sia avvenuto all’altezza di una curva, quella che da viale Zaccagna immette appunto su viale da Verrazzano. Sul posto sono giunti pochi minuti dopo, amici, parenti e passanti, scioccati per l’accaduto.

© Riproduzione Riservata.