Giovane pakistana si innamora di italiano: sgozzata/ Uccisa da padre e fratello la 25enne cresciuta a Brescia

Uccisa una ragazza pakistana perché innamoratasi di un italiano

Una giovane ragazza pakistana è stata uccisa perché “colpevole” di essersi innamorata di un italiano. E’ accaduto nelle scorse ore a Gujrat, la città del Pakistan dove Sana Cheema (così si chiamava la 25enne ammazzata), era nata. La ragazza, cresciuta a Brescia, aveva scelto di sposarsi con un uomo italiano di cui si era innamorata, ma il padre e il fratello non gliel’hanno concesso. I due hanno deciso di ucciderla, sgozzandola, prima che commettesse quello che per loro sarebbe stato un crimine impagabile. Le autorità giudiziarie locali hanno subito arrestato i due uomini, che si trovano attualmente in carcere. Tutti e tre vivevano fino a poco tempo in Lombardia, a Brescia, poi i due si erano spostati in Germania in cerca di un futuro migliore, ed erano quindi rientrati nel paese d’origine.

SANA COME HINA

Sana era invece rimasta in Italia, aveva deciso di completare gli studi a Brescia, e poi aveva trovato lavoro come commessa presso un’attività commerciale di via Milano. Come scrive l’edizione online de La Stampa, la giovane ragazza era bella, solare e con tanta voglia di vivere. Peccato però che questo eccesso di accidentalità abbia fatto andare fuori di testa il fratello e il padre: in Pakistan vige infatti la regola ferrea che il promesso sposo viene scelto dai parenti. Un episodio, quello di Sana, che ha ricordato da vicino quanto accaduto più di dieci anni fa, nell’agosto del 2006, a Sarezzo, sempre nel bresciano. All’epoca fu uccisa Hina Saleem, una ventenne pakistana colpevole di avere un fidanzato italiano e di vestire troppo all’occidentale. Li chiamano delitti d’onore, e ogni anno più di mille donne muoiono in Pakistan per questo motivo.

