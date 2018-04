Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto, 21 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 48/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 21 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.48/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il Superenalotto, il Lotto ed il 10eLotto stanno per dare vita ad un nuovo concorso: chi riuscirà a centrare i premi che verranno messi in palio questa sera? Tanti giocatori sono già pronti ai blocchi di partenza, tutto per scattare verso il traguardo finale armati di biglietti e numeri vincenti. Nell'ultimo appuntamento, il Lotto è riuscito a superare se stesso, regalando più di 118 mila euro ad un fortunello di Campobasso: la vincita è nella top 10 delle vittorie di quest'anno. Un terno e tre ambi significativi sulla Nazionale, che hanno posizionato il vincitore sul primo posto del podio. Segue Trento, grazie ad un giocatore che ha centrato un terno secco su Roma del valore di 22.500 euro, mentre nell'area di Prato, a Noceto, è stata indovinato un premio che supera i 16 mila euro. Il 10eLotto ha vissuto invece la vittoria di un appassionato della provincia di Novara, di Invorio, che è riuscito a realizzare il premio da 30 mila euro grazie ad un 8 in modalità frequente e opzione Oro. 20 mila euro sono stati conquistati invece da un giocatore di Bologna, grazie a dun 9 fortunato, mentre lo stesso premio ha regalato una vittoria anche alla provincia di Catania, a Riposto. La vincita in questo caso è stata possibile grazie ad 8 numeri realizzati su 8 totali e modalità frequente.

LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua rotta in seguito alla vittoria del montepremi più ricco. Il bottino della prima vincita in palio si aggira infatti attorno ai 25 milioni di euro, una meta comunque degna delle aspettative dei giocatori in gara. Nell'ultimo concorso la sestina ha segnato la sua prima assenza, mentre si sono affacciate alcune delle quote più alte. Un fortunello ha infatti indovinato il 5+ da oltre 523 mila euro, staccando così di netto tutti gli altri vincitori che hanno centrato gli altri premi. Quattro appassionati si sono portati a casa quasi 24 mila euro grazie al 4+, mentre otto giocatori non hanno superato i 21 mila euro grazie al 5. Il 3+ ha diminuito di qualche punto il proprio bottino, scendendo a quota 2.008 euro e premiando 145 vincitori, mentre 239,78 euro è il premio realizzato dai 716 giocatori che hanno azzeccato il 4. Si prosegue con i 25.656 tagliandi vincenti che sono stati abbinati alla quota del 3, pari a 20,08 euro, mentre 355.981 appassionati hanno conquistato i 5 euro distribuiti dal 2. Un premio che ancora una volta si affianca a quello del SuperStar più piccolo, dello stesso identico valore. I vincitori dello 0+ sono stati tuttavia 23.337. Meno della metà degli appassionati hanno indovinati l'1+ da 10 euro, ovvero 11.757, mentre 2.221 vincitori hanno conquistato il 2+ e sono stati premiati con 100 euro a testa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto sta per regalarci il verdetto del concorso di oggi: quanti giocatori riusciranno a salire sul podio delle vincite? Un numero di certo inferiore a quanti centreranno tutti i bottini messi in palio dal gioco Sisal. L'unico elemento che può fare la differenza è rappresentato dai numeri, che è possibile intrecciare grazie a numerose combinazioni. Un vero ostacolo per gli appassionati alle prime armi, che possono trovare dei validi consigli grazie all'aiuto della nostra Rubrica. La smorfia napoletana estrarrà infatti per noi dei numeri dalla news che abbiamo scelto per oggi e che ci parla di natura pericolosa. I ragni sono considerati degli insetti letali e non solo per l'essere umano. Diverse femmine della specie infatti mangiano i compagni maschi subito dopo l'accoppiamento, come nel caso della vedova nera e marrone. Quest'ultima è la più diffusa in tutto il mondo e sembra che ci sia anche un altro particolare interessante che la riguarda da vicino. I maschi della vedova marrone infatti preferiscono infatti corteggiare le femmine più anziane, anche se la loro fertilità è inferiore ai soggetti più giovani. E nonostante la probabilità di essere mangiati aumenti in modo considerevole. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ragno, 3, la vedova, 8, il marrone, 34, il legame, 13, e l'anziano, 6. Come Numero Oro scegliamo invece la corte, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo a pochi passi dall'estrazione del SuperEnalotto e dalla possibile vincita del Jackpot. Un traguardo di certo non sottovalutato da tutti i giocatori che cercheranno di conquistare il bottino nel concorso di questa sera. Mentre alcuni stanno ancora compilando le loro schedine, altri stanno organizzando tutto per la vittoria finale. E non si parla solo di champagne e palloncini, ma soprattutto di come investire una piccola parte del montepremi. Un gesto che secondo gli appassionati più scaramantici potrebbe favorire la fortuna appena ottenuta. La nostra Rubrica vi propone ancora una volta un progetto lanciato su KickStarter che mette l'accento sul ciclismo. Ogni amante dello sport, sia a livello agonistico che amatoriale, ama infatti misurare velocità, potenza, pedalata e molto altro ancora. AeroPod permette di misurare velocità elevate e distanze maggiori grazie alla potenza di ogni cliclista, in modo che le prestazioni possano essere misurate in base ai principi dell'aerodinamica. Un fattore che a quanto pare influisce di molto sulla potenza del ciclista e quantificabile grazie al coefficiente aerodinamico: più è basso, più si è veloci. L'asta per contribuire alla realizzazione di Aeropod si concluderà fra 27 giorni, ma il goal è già stato superato fin dalle prime ore del lancio.

