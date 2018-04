AVICII, IL DJ/ Il fratello vola in Oman: il ricordo di Rudy Zerbi ad Amici

Avicii, il dj svedese di "Wake me up" è morto a soli 28 anni: il fratello vola in Oman per fare chiarezza mentre Rudy Zerbi lo ricorda al serale di Amici 17.

22 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Avicii

Il mondo dell’elettronica perde il suo Jimi Hendrix, la sua Amy Winehouse, il suo Kurt Cobain, scomparsi tutti a 27 anni nel clou del loro successo. Lo stesso, tragico destino che ha colpito anche Avicii, trovato morto in Oman a soli 28 anni. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 8 settembre. Una morte che ha sconvolto tutto il mondo della musica. Nonostante la giovane età, infatti, Avicii era riuscito a collezionare grandissimi successi, collaborando con i più grandi artisti del momento. Una carriera che aveva preso il via postando in rete video dalla sua camera da letto. Nel 2016, a causa dei problemi di salute, Avicii annunciò l’addio alle scene, ma non alla musica. Soffriva da tempo di una pancreatite acuta a causa dei problemi di alcol che aveva avuto in passato, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la sua vita si sarebbe spenta improvvisamente. “Svegliami quando tutto sarà finito”, recita una sua canzone. Purtroppo, però, Avicii non si sveglierà più ed oggi, il mondo continua a piangerlo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social e, ieri sera, nel corso del terzo serale di Amici 17, Rudy Zerbi ha voluto rendergli omaggio ricordando le hit che portano la sua firma.

AVICII MORTO, IL FRATELLO VOLA IN OMAN

Dopo la diffusione della notizia della morte, la famiglia di Avicii si è chiusa nel silenzio, affrontando nella propria intimità il dolore della morte di Avicii nella propria intimità. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Tuttavia, nelle scorse ore, il dj omanita Maitrai Joshi ha rilasciato un’intervista esclusiva Times Of Oman dichiarando di averlo visto in ottime condizioni. “Ad essere sincero Avicii non mi sembrava ammalato o in pessime condizioni”, ha detto il dj. La testimonianza delle persone che hanno visto il dj svedese nelle ore immediatamente precedenti al decesso hanno così spinto il fratello a recarsi in Oman per fare chiarezza sulla morte del dj. Secondo quanto riporta Tmz, David, questo il nome del fratello di Avicii, alloggerà in un hotel poco distante dal resort in cui è stato trovato il corpo senza vita del dj svedese.

