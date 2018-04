Blitz dell’estrema destra francese contro i migranti, al confine con l’Italia/ “Tornatevene a casa”

Blitz dell’estrema destra francese contro i migranti, al confine con l’Italia: “Tornatevene a casa”. L'azione è avvenuta nella giornata di ieri vicino a Bardonecchia

Lo striscione apposto ieri sulle Alpi - Foto TgCom24

Un gruppo di militanti di estrema destra francese, è piombato ieri sul confine alpino fra Francia Italia, per manifestare contro gli immigrati che sbarcano oltralpe attraverso le montagne. Il movimento si chiama "Generation Identitaire", e ieri, un centinaio di suoi militanti, ha dato vita ad un blitz sul Colle della Scala, a 25 chilometri da Briancon (Francia) e a 14 da Bardonecchia (Torino). Il gruppo è arrivato in elicottero e ha poi srotolato un enorme striscione con uno slogan in lingua inglese che recitava la scritta "Closed border. You will not make Europe home. Back to your homeland. No Way", che tradotto significa «Frontiere chiuse. Non farete dell'Europa la vostra casa. Tornate a casa vostra». Il gruppo ha quindi posizionato una rete arancione di quelle utilizzate nei cantieri, per porre una specie di muro simbolico fra i due confini.

“STIAMO SORVEGLIANDO I CONFINI”

L’iniziativa di ieri rientra nella campagna "Defende Europe. Mission Alpes" promossa dallo stesso movimento, un gruppo nato nel 2012 con l’obiettivo di combattere l’immigrazione e l’islamizzazione dell’Europa. «Da questa mattina (ieri ndr) stiamo sorvegliando i confini insieme a militanti francesi, danesi e tedeschi e ci siamo dotati anche di due jeep e di due elicotteri – ha spiegato Lorenzo Fiato, esponente di Generazione Identitaria Italia, come riporta l’edizione online de La Stampa - siamo anche scesi a Bardonecchia per spiegare ai migranti e alle onlus che non devono cercare di attraversare il confine. In Europa non c’è un futuro per loro. Chiediamo il rimpatrio dei clandestini». L'azione di Generation Identitaire si è conclusa in maniera pacifica.

