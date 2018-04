Brescia, donna cade dal balcone e muore a Quinzano/ Ultime notizie: tragedia sotto lo sguardo della figlia

Brescia, donna cade dal balcone di casa e muore a Quinzano: precipitata di notte per diversi metri sotto lo sguardo della figlia che stava attendendo.

22 aprile 2018 Emanuela Longo

Brescia, donna cade dal balcone e muore a Quinzano

Nella notte dello scorso sabato si è consumata un'immane tragedia a Quinzano, piccolo Comune in provincia di Brescia. In pochi minuti è accaduto l'impensabile dopo che una donna di 54 anni si era sporta dalla finestra della mansarda della sua abitazione, in via Matteotti. Purtroppo per lei, però, forse per via della perdita di equilibrio, la donna sarebbe precipitata giù per diversi metri, schiantandosi sul terreno. Il tutto, come spiega Bresciatoday.it, sarebbe accaduto sotto lo sguardo sconvolto della figlia che non avrebbe perso tempo allertando immediatamente i soccorsi, prontamente giunti sul posto. I soccorritori si sono precipitati con un'ambulanza e l'elisoccorso e nonostante abbiano fatto di tutto per rianimare la vittima, ogni tentativo sarebbe stato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i militari delle forze dell'ordine che hanno avviato la raccolta dei primi rilievi.

LA RICOSTRUZIONE

Le informazioni sulla tragedia che si è consumata in provincia di Brescia sono ancora confuse e prive di sufficienti elementi. Stando alle prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 2 di notte. Pare che la donna di 54 anni stesse aspettando il rientro della figlia minore e per questo si era affacciata al balcone della sua abitazione dopo aver sentito abbaiare i cani. Convinta che si trattasse della figlia, si è sporta troppo, precipitando drammaticamente. Tutto sarebbe accaduto in pochi secondi: dimenticandosi dell'assenza del parapetto, rimosso nei giorni precedenti in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione, la donna avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Per lei, non c'è stato nulla da fare e la tragedia si sarebbe consumata proprio sotto lo sguardo interdetto di una delle sue tre figlie.

