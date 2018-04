Lecce, bullismo a scuola: 17enne umiliato e preso a calci/ Video, aggressioni filmate in classe

Lecce, bullismo a scuola: video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura

22 aprile 2018 Niccolò Magnani

Bullismo in classe (Video Quotidiano di Lecce)

Purtroppo sembra proprio la “moda” del momento il bullismo: ma su questo la “colpa” è nostra, della stampa, che pare “svegliarsi” solo ora con i problemi presenti da anni nelle scuole dello Stivale. Ora Lecce, dopo i casi orrendi di Lucca e Roma, e rimettono al centro il problema gravissimo delle aggressioni in classe con tanto di “filmati” in live-smartphone: se però nei giorni scorsi erano stati i professori protagonisti delle angherie degli alunni ora si “ritorna all’origine” con atti di bullismo contro gli stessi compagni di classe. Il video circolato negli ultimi giorni e pubblicato dal Quotidiano di Lecce mostra un 17enne aggredito, umiliato e preso a calci nella sua stessa classe: le angherie però che si vedono nel video non sono certo una novità, pare, visto che da mesi continuano le prese in giro e gli attacchi “lievi” al giovanissimo dell’hinterland di Lecce. Il video però ha aumentato la visibilità del triste caso, con le chat WhatsApp della classe che hanno condiviso le immagini dove viene bullizzato e che sono finite sui social di mezza Puglia, specie in questi giorni dove i casi di “bulli” sono finite in prima pagina di tutta Italia.

L’ESPOSTO DELL’AVVOCATO

La famiglia ha fatto subito denuncia e l’avvocato Giovanni Montagna ha presentato un esposto in Procura: «E’ un ragazzo molto introverso, chiuso ma che ha sempre avuto un brillante rendimento scolastico. Da settembre, da quando sarebbero iniziati questi episodi, invece è calato notevolmente». Nel video, oltre ai calci e agli spintoni, gli veniva tolto la maglietta e veniva usata come cancellino sulla lavagna: continue umiliazioni quando i prof non erano in classe e durante i pomeriggi dopo la scuola. Fino allo scorso 7 aprile il ragazzino aveva negato ogni tipo di problema con la famiglia, ma dopo il video diffuso su WhatsApp non ha più potuto “nascondere” l’umiliazione subita e ha vuotato il sacco. La minaccia con una sedia e i calci hanno fatto scoccare l’ultima goccia: la denuncia è partita con la mamma che ha chiesto spiegazioni alla scuola, mentre il 17enne continua a voler minimizzare mentre però gli inquirenti hanno iniziato a valutare responsabilità e autori. «Non è ancora chiaro quanti partecipassero alle vessazioni. Sarà il lavoro della Procura a dover cercare di fare chiarezza», conclude l’avvocato che ha esposto la denuncia alla Procura di Lecce.

