Pakistan, Sana Cheema sgozzata o morta per infarto?/ Padre e fratello tornano liberi, gli amici: “è omicidio”

Sana Cheema giovane pakistana morta in patria: sgozzata dal padre e dal fratello o vittima di un infarto? Giallo sulle sorti della 25enne che voleva sposare un italiano.

22 aprile 2018 Emanuela Longo

Il sogno di sposare un giovane italiano potrebbero averlo pagato con la sua stessa vita, Sana Cheema, la pachistana 25enne che per anni ha vissuto a Brescia ma che ha trovato la morte in patria, dove la famiglia voleva per lei un matrimonio combinato. Ma come e perché è morta realmente Sana Cheema dopo il suo ritorno in patria? La vicenda si è tristemente tinta di giallo, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di un amico della vittima che, come riporta Rai News, ha riferito nelle passate ore: "Dal Pakistan ci è stato detto che la vicenda è stata chiusa come morte per infarto e che il padre e il fratello di Sana sono tornati a casa". In un primo momento, proprio i familiari della giovane erano stati ritenuti i responsabili dell'omicidio di Sana Cheema. Nella giornata di ieri, era stato il Giornale di Brescia a diffondere la notizia secondo la quale la 25enne era stata sgozzata dal padre e dal fratello perché si erano opposti al suo sogno di sposare un italiano. Oggi, un suo amico che vive nel medesimo quartiere bresciano e in contatto con la famiglia della ragazza in Pakistan, ha aggiunto: "In Pakistan non c'è giustizia e tutti gli abitanti del villaggio dove vive la famiglia di Sana è convinto che i familiari siano innocenti". Ma allora, qual è la verità su questo assurdo decesso?

LE OMBRE ATTORNO ALLA MORTE DI SANA CHEEMA

Nata in Pakistan, a Gujrat nella regione del Punjab 25 anni fa, Sana Cheema era poi arrivata in Italia, a Brescia, insieme alla sua famiglia quando era appena una bambina. "La sua famiglia dopo diversi anni aveva scelto di emigrare nuovamente e questa volta in Germania in cerca di un futuro migliore", ha riferito Souad Sbai, ex parlamentare e presidente del Centro Studi Averroè, come riporta Rai News. Sana però, a differenza dei suoi familiari aveva preferito restare in Italia ottenendo il benestare della famiglia grazie alla scuola di un lavoro. La motivazione ufficiale però, era un'altra, perché la ragazza di origini pakistane in realtà aveva conosciuto e si era innamorata di un uomo, un giovane italiano con il quale aveva intenzione di convolare a nozze e creare una famiglia tutta sua nel Paese che molti anni prima l'aveva accolta. Questo però, sarebbe andato del tutto contro i principi e la cultura del suo Paese d'origine, dove i matrimoni ancora oggi sono combinati. Qualche giorno fa, Sana aveva fatto ritorno proprio a Gujrat, per far visita alla famiglia. "Quella voglia di vivere all'occidentale e sposare un italiano, il padre e il fratello hanno deciso di fargliela passare una volta e per sempre: l'hanno sgozzata", ha commentato Souad Sbai, dicendosi certo di quanto accaduto in Pakistan. Le ultime notizie sulle cause del decesso, però, hanno contribuito ad aprire nuovi dubbi ed interrogativi dal momento che gli amici italiani della vittima continuano a sostenere con fermezza la tesi dell'omicidio.

