ROMANO PRODI, SVALIGIATA LA CASA DI BOLOGNA/ Maxi furto o avvertimento? Ex premier ‘salvato’ dal Papa

Romano Prodi, a Bologna svaligiata la sua casa in Piazza Santo Stefano: colpo da 30mila euro, maci furto o avvertimento? L'ex premier e moglie salvati dalla visita a Roma da Papa Francesco

22 aprile 2018 Niccolò Magnani

Romano Prodi e la moglie Flavia Franzoni (LaPresse)

Mentre Romano Prodi e consorte si trovavano a Roma per la visita della Diocesi di Bologna al Santo Padre, la sua casa è stata letteralmente svaligiata con un colpo che complessivamente ha fruttato ai malviventi circa 30mila euro. La notizia data dal Resto del Carlino è rimbalzata su tutti i siti di stampa questa mattina: è avvenuto tutto nella notte tra venerdì e sabato quando Prodi e la moglie Flavia Franzoni si trovavano per fortuna già a Roma in vista dell’incontro del giorno dopo: nella casa di Piazza Santo Stefano i malviventi hanno invece forzato la serratura, irrise ed evitate le misure di sicurezza dell’appartamento e nel giro di qualche minuto mezza casa è stata messa sottosopra. Gli oggetti rubati sono stati classificati dalle primissime informazioni giunte dopo la denuncia della famiglia Prodi: si tratterebbe di orologi di valore, quadri, gioielli e monili di alto lignaggio; il tutto per un valore che si avvicina ai 30mila euro totali. Di sicuro ora solo un corretto inventario compiuto a fondo da Prodi e sig.ra Flavia potrà stabilire con certezza cosa è stato rubato e cosa si è salvato e soprattutto se si tratta di un “semplice” furto o oppure di un qualsivoglia avvertimento.

PRODI “SALVATO” DAL PAPA

«La Digos, invece, è intervenuta per verificare se si trattasse di un semplice furto oppure di un atto finalizzato a qualcos’altro, visto che nei primi anni 2000 Prodi, allora al vertice della Commissione europea, finì in più occasioni nel mirino degli anarchici del Fai», spiega il Resto del Carlino questa mattina nel dare notizia del furto in casa Prodi. Intanto, per Romano e Flavia, la “salvezza” è stata quella di essere dal Papa insieme ad una foltissima delegazione di personaggi della cultura e fede bolognese: Francesco Guccini, Pier Ferdinando Casini, le altre autorità politiche della città fino a Gianni Morandi che ha anche cantato in Piazza San Pietro per il Pontefice. Tra l’altro Prodi sarebbe stato informato dell’accaduto addirittura mentre si trovava ancora in Vaticano davanti al Santo Padre Francesco che stava salutando il numero altissimo di pellegrini bolognesi. Bisognerà indagare se ovviamente i ladri abbiano tenuto d’occhio gli spostamenti dei Prodi per trovare “piano libero” o se invece si tratti di un particolare avvertimento all’ex premier di cui preoccuparsi maggiormente. La Digos sta facendo gli ultimi rilievi anche se al momento, come conferma la Procura di Bologna, l’unica pista in campo resta quella del furto “semplice”.

