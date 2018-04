Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Berlusconi giura fedeltà a Salvini, ma Di Maio non molla (22 aprile 2018)

22 aprile 2018 Matteo Fantozzi

NUOVE PROVE DI INTETA TRA MOVIMENTO 5 STELLE E LEGA

Lo strappo di Berlusconi non è piaciuto sicuramente a Matteo Salvini ma ha permesso a Luigi Di Maio di lanciare dei "segnali d'amore" verso il leader del Carroccio. Oggi il politico campano e capo politico del MoVimento 5 Stelle, parlando con i giornalisti dal salone del mobile ha affermato che con la Lega può essere fatto un ottimo lavoro, prova ne è la convergenza raggiunta per le presidenze di Camera e Senato. Adesso in vista delle nuove consultazioni che probabilmente deciderà il capo dello Stato, tocca a Matteo Salvini decidere se scaricare lo scomodo alleato e affidarsi ad un governo a matrice Grillina. Da parte sua Berlusconi come sovente gli accade puntualizza le affermazioni fatte ieri, sottolineando che con la Lega Nord La sintonia e totale.

SPARATORIA IN ARABIA SAUDITA, COLPEVOLE UN DRONE GIOCATTOLO

Si temeva un golpe yemenita in realtà era solo ed esclusivamente un drone giocattolo che ha portato a una sparatoria davvero incredibile con la decisione di mettere in salvo il re Salman. Ci troviamo a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, dove il noto personaggio politico era stato nascosto in un bunker militare protetto per evitare ulteriori ripercussioni. Secondo alcune fonti che arrivano dall'agenzia saudita ufficiale Spa pare che i diversi colpi di pistola siano stati esplosi proprio verso questo giocattolo che si stava avvicinando minaccioso al palazzo reale. Al momento sembrano per fortuna non esserci feriti e nemmeno danni di nessun tipo. Sicuramente ci sarà un'inchiesta su quanto accaduto.

LA COREA SOSPENDE I TEST NUCLEARI

Importante apertura del dittatore della Corea del Nord Kim Jong un, il presidente parlando con un'agenzia di stampa ha affermato che da oggi il suo paese non effettuerà più test nucleari. Per Kim è acclarato ormai la potenza nucleare dello stato da lui presieduto, non servono per questo motivo altri test. In verità l'affermazione è una mano tesa verso gli Stati Uniti d'America che da sempre avevano chiesto, prima di intavolare qualsiasi negoziato, la sospensione dei test nucleari. Com'era prevedibile immediato il tweet di Donald Trump, con l'inquilino dello studio ovale che esulta per quello che di fatto è un riconoscimento della sua politica estera.

PER EPISODIO DI BULLISMO A LUCCA DECISA PUNIZIONE ESEMPLARE

Il consiglio d'istituto del Itc "Carrara" su richiesta del consiglio di classe ha deciso la bocciatura di tre ragazzi facenti parte del gruppo che hanno prima attaccato e poi umiliato un docente in classe. Decisa inoltre per altri due la sospensione fino al prossimo 19 maggio, ma non l'esclusione dagli scrutini, l'ultimo ragazzo stante la sua buona condotta passata è stato invece perdonato. La punizione che vuole essere una punizione esemplare, era stata richiesta direttamente dal ministro dell'istruzione Fedeli. Intanto ieri la polizia di stato ha perquisito l'abitazione dei sei, ponendo sotto sequestro sia gli abiti che si vedono nei video diventati virali, che il casco con il quale uno dei sei aveva ripetutamente colpito il professore, in arrivo probabilmente una denuncia per concorso in violenza privata e minaccia.

SERIE A, SALE L'ATTESA PER JUVENTUS NAPOLI

Una partita che vale una stagione, questa in verità lo scontro diretto al vertice tra La Juventus è il Napoli, scontro che si giocherà domani nella città della Mole. I ragazzi di Sarri sono arrivati a Torino insieme a 2000 tifosi, ben consci che devono per forza vincere se vogliono continuare a sperare nel tricolore. Un eventuale sconfitta potrebbe infatti mettere la parola fine al campionato della massima serie, un pareggio invece non servirebbe a nessuna delle due squadre, che si ritroverebbero invischiati in un finale di campionato ad altissima tensione. Da parte loro gli allenatori ostentano una calma serafica, la partita si terrà alle 20:45, in un Allianz Stadium pieno in ogni ordine di posti.

SERIE A, CLAMOROSO STOP DEL MILAN IN CASA COL BENEVENTO

Il risultato shock di ieri è sicuramente quello che arriva dal posticipo Milan Benevento. I rossoneri erano stati i primi a far fare un punto ai giallorossi nella loro storia in Serie A, tutti ricorderanno infatti il pareggio 1-1 dello scorso dicembre quando fu Brignoli a pareggiare al minuto 95 con uno strepitoso gol di testa. Stavolta però accade qualcosa di ancora più clamoroso, se possibile, e cioè quello della prima vittoria in trasferta della squadra giallorossa. La rete decisiva viene siglata nel primo tempo da Iemmello, nella ripresa inutile l'assedio rossonero che si produce solo nella traversa colpita da Kessie. La giornata di anticipi si era aperta con il 3-0 rifilato dalla Roma allo Stadio Paolo Mazza. I giallorossi avevano aperto la gara con un autorete di Vicari. Nella ripresa poi la squadra di Eusebio Di Francesco era riuscita a mettere i sigilli sul match con i gol di Nainggolan e Schick. Nel pomeriggio il Sassuolo supera la Fiorentina, ancora una volta in dieci per un rosso, grazie a un gol di Matteo Politano.

