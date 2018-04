Alfie Evans, medici Liverpool staccano spina/ Corte Strasburgo non ascolta il Papa e rifiuta appello genitori

23 aprile 2018 Niccolò Magnani

Alfie Evans

L’Inghilterra in queste ore festeggia la nascita di un piccolissimo bimbo, il terzo “Royal Baby” dei principi William e Kate, ma ne piange un altro (con molta meno “pubblicità”, ovviamente); è Alfie Evans, il piccolo inglese che esattamente come Charlie Gard un anno fa ha lottato per mesi assieme ai propri genitori per non vedere applicata la sentenza approvata dai giudici inglesi che determinava il distacco della spina per il piccolo affetto da grave malattia cerebrale all’ospedale Alder Hey di Liverpool. I genitori avevano fatto appello in tutti i modi per poter concedere più tempo e nuove terapie al piccolo Alfie, chiedendo (proprio come il “fratellino” Charlie Gard) di poter trasferire il bimbo all’ospedale Bambin Gesù di Roma disposto a farsene carico per curarlo e non per staccargli la spina. Era addirittura “sceso in campo” per la difesa di Alfie e di tutte le deboli vite innocenti come la sua, Papa Francesco con un appello pubblico dal Vaticano verso i giudici inglesi. Oggi era attesa la scadenza dell’ultimatum dato dall’ospedale e contemporaneamente la risposta del Corte di Strasburgo dopo l’estremo appello dei genitori Evans: ma la Corte europea dei diritti umani ha rifiutato tutto e ha deciso di non accettare la richiesta di misure per tenerlo in vita. In seguito alla sentenza inglese, alle 14 i medici dovrebbero iniziare a procedere con il distacco della spina e la sospensione dei trattamenti vitali davanti all’impotenza e alla rabbia di mamma, papà e di una parte della nazione inglese meno interessata ai “festeggiamenti” del Royal Baby. Proprio come Charlie, anche in Italia la disputa è stata molto accesa con tanti a sostegno della battaglia portata avanti dagli esperti medici del Bambino Gesù di Roma e con l’appoggio sostanziale del Pontefice: ora non resta che pregare, come ha detto il Papa, per vegliare sulle ultime ore di vita del piccolo Alfie.

“L’UNICO PADRONE DELLA VITA È DIO”

Su richiesta del papà di Alfie Evans, la presidente dell’ospedale vaticano Mariella Enoc è giunta a Liverpool per provare fino all’ultimo a convincere la dirigenza del nosocomio di Liverpool a desistere dall’applicare la sentenza. La Corte ha inoltre rifiutato di domandare al governo di Londra le misure richieste dalla famiglia Evans per tenere in vita il piccolo Alfie: si chiama invece «Piano per la sospensione del trattamento» il documento inquietante che i genitori di Alfie si sono visti recapitare stamattina dai medici che, in molti casi loro malgrado, dovranno applicare la sentenza della Corte inglesi e ora anche Europea. Sono presenti una serie di indicazioni e, tra l'altro, «si afferma che la procedura per il distacco del macchinario per la ventilazione, che tiene in vita il piccolo Alfie, avverrà nello stesso reparto dove il piccolo è ricoverato. Potranno assistere all'operazione i genitori del bambino e altri due membri della famiglia», riporta Tg Com24. Le speranze di vedere una via alternativa al distacco delle macchine si assottigliano sempre di più, mentre intanto risuonano ancora le parole dette dal Papa in piazza San Pietro nella recente udienza generale: «Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio».

