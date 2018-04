Bibione, operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore/ Ultime notizie: ennesimo incidente sul lavoro

23 aprile 2018 Silvana Palazzo

Operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore (LaPresse)

Tragedia a Bibione, in provincia di Venezia: un operaio è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura. Loris Biasio, questo il nome della vittima, stava lavorando in un cantiere di un hotel in ristrutturazione, il Palace, in via del Leone. All'interno del cantiere in cui stava operando è caduto dall'impalcatura ed è morto: l'impatto al suolo, dopo un volo di una decina di metri, non gli ha lasciato scampo. Da quanto ha raccolto il Giornale di Vicenza, l'operaio stava svolgendo delle rifiniture nel corso dei lavori di ristrutturazione. Biasio, nato a Torino e residente a San Michele al Tagliamento, è stato soccorso dopo l'incidente dai colleghi e dal Suem, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal che, come riportato dal Corriere della Sera, hanno eseguito un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro.

All'hotel Palace di Bibione sono accorsi anche i carabinieri della Compagnia di Portogruaro e gli ispettori dell'Azienda sanitaria, specializzati nella verifiche delle misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro. A coordinare l'inchiesta è la Procura della Repubblica di Pordenone, che - come riportato dal Giornale di Vicenza - dovrà decidere se porre il cantiere sotto sequestro. Sul posto è stata accompagnata la moglie della vittima. La Nuova Venezia ha spiegato che l'incidente mortale sul lavoro è avvenuto verso le 13.30 di oggi, lunedì 23 aprile 2018, nel cantiere edile in via del Leone, a strada che da viale Aurora tocca Corso Europa e poi sfocia frontemare. Un altro incidente è avvenuto invece ad Albettone: un operaio è caduto battendo la testa contro un vetro di un macchinario, finendo in rianimazione. Questo incidente è invece avvenuto nella serata di oggi.

