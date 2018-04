Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie denuncia scomparsa/ Ultime notizie: in fuga su un furgone

Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.

23 aprile 2018 Emanuela Longo

Bolzano, tunisino scappa con i figli (LaPresse)

Potrebbe essere uno dei tanti tristi casi di genitori stranieri che sottraggono i figli ai rispettivi compagni scappando nel proprio Paese di origine quello che è capitato nelle ultime ore a Bolzano. Dopo i semplici appelli oggi la notizia diventa di dominio nazionale e aumenta la tensione di una madre, la quale si è vista portare via i due figli di 4 e 2 anni dal marito Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni. Secondo le primissime ricostruzioni riportate da Il Messaggero nell'edizione online, l'uomo nella giornata di ieri avrebbe preso i due bambini approfittando dell'assenza della moglie, lontana dall'abitazione di famiglia per lavoro, e sarebbe fuggito facendo perdere le sue tracce e quelle due figlioletti, un maschietto e una femminuccia. Attualmente sono in corso le ricerche in tutta Italia ma del tunisino al momento neppure l'ombra. Stando alle prime notizie, il 33enne starebbe viaggiando a bordo di un furgone verso Sud anche se il suo cellulare sarebbe stato localizzato l'ultima volta nella zona di Verona per poi risultare sempre spento.

TUNISINO CON I FIGLI IN FUGA VERSO SUD?

Solo dopo essere tornata a casa dal lavoro, la moglie di Jamel Methenni, una cittadina italiana di 28 anni, si sarebbe resa conto dell'assenza del marito e dei suoi due figli, Yassine e Yasmine. Nessuno dei tre era in casa e soprattutto, a destare i sospetti della donna, che avrebbe subito compreso cosa fosse avvenuto in sua assenza, sarebbe stata la sparizione di un borsone e di alcuni vestiti dall'abitazione. La moglie, insieme alla madre, ha quindi presentato prontamente denuncia di scomparsa presso i carabinieri di Bolzano che ha messo a disposizione il proprio numero di telefono (0471-337662) attraverso il quale raccogliere informazioni ed eventuali segnalazioni. Come riporta IlDolomiti.it, dopo la denuncia sono stati subito predisposti dei controlli alle frontiere e diramata la foto dell'uomo e dei bambini anche alle altre forze dell'ordine. Il tunisino potrebbe essere in fuga a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco con cassone aperto.

