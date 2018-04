Toronto, furgone su folla: arrestato autista/ Video, ultime notizie Canada: “Ha centrato le persone una a una”

23 aprile 2018 - agg. 23 aprile 2018, 22.07 Niccolò Magnani

Furgone sulla folla a Toronto, Canada (Foto da video Twitter)

I dati non sono ancora ufficiali, ma il van che ha travolto un gruppo di pedoni a Toronto, in Canada, avrebbe fatto cinque morti. Ferite invece una decina di persone. Non si ha nessuna notizia al momento sulla dinamica dell'incidente, avvenuto all'incrocio tra Yonge e Finch. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'uomo avrebbe estratto una pistola, ma la polizia locale su Twitter ha escluso che ci siano stati spari. Un testimone in particolare ha riferito a Cnn che l'autista del van ha percorso circa un chilometro, «investendo le persone ad una ad una». La polizia comunque ha invitato la popolazione a stare lontana dalla zona, nel frattempo è stato sospeso sulla linea 1. Il premier canadese Justin Trudeau ha espresso vicinanza alle vittime: «Ovviamente i nostri cuori sono con tutte le persone coinvolte, sapremo e diremo qualcosa di più nelle prossime ore». A 30 chilometri dal luogo dell'incidente è in corso il G7 dei ministri degli Esteri a cui partecipa Angelino Alfano. L'Unità di crisi della Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di connazionali. (agg. di Silvana Palazzo)

CANADA, FURGONE INVESTE PEDONI A TORONTO

Panico e feriti: purtroppo ancora una volta dobbiamo scrivere di un furgone-van che piomba sulla folla, senza avere ancora la certezza che si tratti di un attentato terroristico oppure di un tragico e tremendo incidente: avviene tutto a Toronto in Canada, quando alle 19.30 un piccolo van bianco è salito sul marciapiede e ha travolto una dozzina di persone che stavano tranquillamente camminando nel centro della metropoli canadese. Secondo le primissime informazioni rilasciate dalla polizia di Toronto, ci sarebbero almeno 8 feriti di cui alcuni molto gravi (fonti locali della Polizia danno notizia anche di alcuni morti, ma al momento le informazioni sono ancora confuse e non ufficiali): ci sono viste infatti scene di panico e gente che si è improvvisata infermiere nel praticare il massaggio cardiaco ai presenti travolti dalla furia dell’autista solitario. Quello che è certo è che il responsabile è stato arrestato: nelle prossime ore si proverà a scoprire se si tratti di un fatale ma “innocente” incidente stradale o se invece si sia trattato di un atto deliberato e quindi di un attentato terroristico sulla “orrenda modalità” già vista in varie altre città d’Europa e del mondo.

MISTERO SULLE CAUSE

È mistero sulle cause ma emergono alcuni dettagli che vale la pena segnalare: prima di essere arrestato, l’autista avrebbe cercato di fuggire dal luogo dell’investimento per far perdere le tracce. Non solo, alcuni testimoni spiegano di aver visto il camioncino superare d’improvviso la barriera che separa la strada dall’area pedonale a quel punto ha travolto la dozzina di pedoni che stava transitando in quella zona. Sospesa la metropolitana adiacente e chiuso tutto il quartiere per limitare ulteriori danni in attesa della mesa in sicurezza dell’area dopo l’arresto del sospetto aggressore. Il timore di un attacco terroristico è alto visto che in questi giorni è in corso il G7 dei Ministri degli Esteri proprio a Toronto: per avere delle certezze però dovranno essere svolte le prime indagini sul posto e solo dopo potremmo avere info più dettagliate su quanto avvenuto. La polizia fa sapere di stare lontani dalla zona per paura di possibili altre azioni pericolose.

