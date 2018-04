Donna muore di aneurisma all'aorta addominale/ Roma, la Daniela Sabbatini perde la vita per un tragico errore

Donna muore di aneurisma all'aorta addominale, Roma: una 49enne perde la vita per un tragico errore dei medici che le avevano diagnosticato una lombosciatalgia dimettendola.

23 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Un tragico errore che non doveva accadere e che non è concepibile ai giorni nostri quello che è costato la vita a Daniela Sabbatini. La sorella della donna, Annamaria, ha parlato al Corriere della Sera, sottolineando: "Verso mezzanotte aspettava ancora la visita con dolori terribili e l'ago della flebo fuori vena. Si è alzata per chiedere quanto mancasse alla visita ed è quasi svenuta. Verso le cinque mi hanno chiamato per chiedermi se aveva dei problemi psichiatrici. Ho risposto di no, ma quando l'ho vista mi sono spaventata. Era a letto col braccio blu e gonfio, una flebo nel piede e continuava a lamentarsi". Il racconto prosegue poi col peggioramento delle condizioni delle donne: "La dottoressa che l'avva visitata la prima sera mi ha detto di andarla a salutarla prima che la portarssero in reparto. Lì l'ho vista l'ultima volta. Ci hanno dato pochissime speranze. Aveva un aneurisma addominale con un inizio di ischemia cerebrale. Le avevano trovato una neoplasia ai polmoni, ma dissero che era l'ultimo dei problemi". Terribili poi le conclusioni: "Ci hanno detto che c'era solo d'aspettare la fine, mia madre era scioccata e ha chiesto se doveva morire e il Primario le ha risposto che prima o poi sarebbe toccato a tutti".

UN TRAGICO ERRORE

La storia di Daniela Sabbatini è veramente incredibile e sicuramente chi ha sbagliato sarà processato. La donna infatti è morta a 49 anni per un aneurisma sull'aorta addominale. Il padre aveva chiamato un'ambulanza che l'aveva portata al Policlinico Casilino di Roma dove le era stata diagnosticata, in seguito ai dolori a reni e alla gamba sinistra, una lombosciatalgia e cioè un semplice mal di schiena. Dopo questa diagnosi errata era stata poi dimessa con le condizioni che erano peggiorate fino alla morte due giorni dopo con il principio di un'ischemia cerebrale e sangue presente nei polmoni. La donna inizialmente non si era preoccupata più di tanto perché era stata operata anni precedenti all'ernia del disco e spesso le capitava di avere dolori del genere. Nonostante questo il perdurare dei sintomi l'avevano portata dal medico di famiglia che le aveva consigliato di prendere una semplice tachipirina.

