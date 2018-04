Milano, anziano preso a pugni e rapinato sotto casa/ Ultime notizie: aggressore fermato, vittima grave

Milano, anziano preso a pugni e rapinato sotto casa: l'aggressione avvenuta lo scorso venerdì mattina, fermato il rapinatore mentre la vittima è gravissima in ospedale.

23 aprile 2018 Emanuela Longo

Milano, anziano preso a pugni e rapinato sotto casa (LaPresse)

Terribile aggressione a scapito di un anziano a Milano, in una traversa di viale Monza, zono Turro. A riprendere l'episodio sono state le telecamere di videosorveglianza di un palazzo vicino, e ciò che ne emerge è davvero incredibile: un giovane si guarda intorno prima di portarsi il telefono all'orecchio, non è del tutto chiaro se per fare una telefonata o altro. Sembra stia attendendo qualcuno. Poco dopo si rimette il telefono in tasca e si prepara a compiere l'aggressione ai danni di un anziano che nel frattempo giunge con un sacchetto giallo nella mano destra, intento ad incamminarsi verso l'ingresso di casa. A quel punto, come racconta Corriere.it, l'uomo gli sferra un pugno alla mascella, poi in successione un secondo colpo in pieno viso facendo inevitabilmente cadere l'anziano all'indietro e facendogli battere la testa al marmo. A quel punto si intuisce l'intento dell'aggressore, ovvero quello di rapinarlo: gli fruga nelle tasche spostando il corpo inerme del pensionato con l'intenzione di trovare il portafogli, sfila i soldi e si allontana con passo tranquillo. Il tutto, in pieno giorno, intorno alle 10 di una tranquilla mattina di venerdì. L'anziano si trova ora ricoverato in gravissime condizioni proprio a causa della botta alla testa presa durante la caduta, in seguito ai due pugni sferrati dall'aggressore.

LE INDAGINI ED IL FERMO

Le indagini dei Carabinieri sull'aggressione ai fini di rapina avvenuta a scapito di un anziano, in piano giorno a Milano, hanno preso subito il via, seppur nel massimo riserbo. Per diverse ore dalla questura non è emerso nessun particolare sulla vicenda, mentre erano in corso le ricerche dell'aggressore, poi affidate ai poliziotti della Omicidi. L'identikit dell'aggressore violento riporta ad un uomo sulla trentina, carnagione scusa e corpulento. Tutte le zone nei pressi del luogo divenuto il teatro dell'incredibile e violenta vicenda sono state battute palmo a palmo, fino a scandagliare tutti i palazzi in rovina della vecchia Milano, che spesso ospitano ladri e spacciatori, passando ai campi rom. Solo nella notte a cavallo tra sabato e domenica, come riporta Corriere.it, gli investigatori hanno eseguito il fermo di Chester Caldararu, un 29enne romeno accusato di essere l'aggressore e rapinatore dell'anziano, ora ricoverato in condizioni disperate in ospedale. Il suo profilo coinciderebbe con la sagoma ripreda dalle telecamere, il cui video nel pomeriggio di ieri è finito sui social registrando numerose condivisioni e commenti di sdegno.

