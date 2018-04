Terremoto oggi in Emilia Romagna/ INGV ultime scosse: Forlì-Cesena, sisma M 3.0 a Verghereto (23 aprile 2018)

Terremoto oggi in Emilia Romagna, 23 aprile 2018. INGV ultime scosse e notizie: Forlì-Cesena, sisma di magnitudo 3.0 a Verghereto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica

23 aprile 2018 Emanuela Longo

Terremoto oggi (Foto: da Pixabay)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stata avvertita questa mattina dai sismologi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV), alle ore 7:07 in punto, riservando un risveglio agitato ai residenti della provincia di Forlì-Cesena. Il sisma si è verificato a 2 km a sud est di Verghereto ed ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 43.79 di latitudine e 12.02 di longitudine, ad una profondità di 10 km. Il nuovo evento sismico è stato localizzato a 37 km a Nord Est di Arezzo ed a 43 km a Sud Ovest di Cesena, mentre i due principali Comuni rientranti nella cosiddetta "zona rossa" e che hanno percepito maggiormente le conseguenze della scossa sono stati Verghereto e Bagno di Romagna, entrambi nella provincia di Forlì-Cesena. Il terremoto di questa mattina verificatosi nell'entroterra cesenate è stato avvertito in modo distinto anche nei Comuni di Casteldelci (RN); Chiusi della Verna (AR); Pieve Santo Stefano (AR); Badia Tedalda (AR); Caprese Michelangelo (AR); Sant'Agata Feltria (RN); Sarsina (FC); Chitignano (AR); Bibbiena (AR); Pennabilli (RN). Fortunatamente non sono stati evidenziati danni a cose e/o a persone.

GOLFO DI POLICASTRO, SCOSSA DI M 2.4

Oltre al terremoto che si è verificato dopo poco l'alba di oggi in Emilia Romagna, una nuova scossa di magnitudo inferiore ma comunque non indifferente di 2.4 si è registrata nel Golfo di Policastro, tra Salerno e Potenza. Alle 8.46 in punto, la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato il nuovo evento verificatosi nelle seguenti coordinate geografiche: 39.88 di latitudine e 15.65 di longitudine, ad una profondità di 236 km. Il sisma è stato localizzato a 84 km a Nord Ovest di Cosenza e a 85 km a Sud di Potenza. Ecco i Comuni interessati dall'evento: Tortora (CS); Praia a Mare (CS); San Nicola Arcella (CS); Maratea (PZ); Scalea (CS); Aieta (CS); Santa Domenica Talao (CS); Trecchina (CS). Anche in questo caso non si sono verificati danni di alcun genere, data anche l'entità non eccessiva del terremoto. Prosegue però la scia sismica che sta interessando questo territorio dopo le numerose scosse degli ultimi mesi, tra cui quella di magnitudo 4 dello scorso 16 febbraio, registrata sempre nel Golfo di Policastro a 297 chilometri di profondità.

© Riproduzione Riservata.