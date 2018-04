ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Mattarella tra Fico, Salvini e le elezioni in Molise... (23 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: probabile l'ennesimo incarico esplorativo. Elezioni amministrative in Molise. Scontri al confine italo francese. (23 aprile 2018)

23 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Fico e Di Maio - La Presse

MATTARELLA INCARICO A FICO O SALVINI? ASPETTANDO I RISULTATI DELLE ELEZIONI IN MOLISE

Grande giornata politica quella di oggi divisa tra i dubbi su quello che deciderà Mattarella in merito al nuovo Governo (incarico esplorativo a Fico o a Salvini?) e i risultati delle elezioni regionali in Molise che arricchiranno senza dubbio il dibattito sul futuro politico dell'Italia. Potrebbe quindi nascere l'ennesimo incarico esplorativo, per cercare di mettere fine alla situazione nata dopo le elezioni del quattro marzo, con nessun partito che ha i numeri per poter governare. Indiscrezioni del Quirinale fanno filtrare l'idea che questa volta ad avere l'incarico da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà la terza carica dello stato, il presidente della camera Fico. A lui Mattarella chiederà di verificare se ci siano le condizioni per un governo sull'asse Movimento Cinque Stelle-Partito Democratico, forse l'ultima chance per evitare un "governo del presidente". Nella giornata di oggi si registrano le ennesime "dichiarazioni d'amore" tra Di Maio e Salvini, con il leghista che adesso deve decidere se scaricare o meno lo scomodo alleato rappresentato da Silvio Berlusconi.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN MOLISE

Domenica alle urne per oltre 330.000 molisani chiamati a scegliere il nuovo presidente della regione e i consiglieri a lui collegati. L'elezione al di la dei termini numerici dei cittadini chiamati ad esprimere il proprio consenso, è importante in ottica nazionale per verificare la tenuta dei partiti, dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo. A sfidarsi Andrea Greco (M5S), Donato Toma (centrodestra), Carlo Veneziale (centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (CasaPound). I dati delle affluenze rese noti dal ministero degli interni denotano un leggero calo, i risultati attesi per domattina. Le consultazioni anno un qualcosa di storico, essendo le prime gestite direttamente dalla regione Molise e non dalla prefettura.

SCONTRI AL CONFINE ITALO FRANCESE

Violenti scontri ci sono stati al confine italo-francese, tra un gruppo di manifestanti appartenente alla rete no TAV e la gendarmeria francese. Gli antagonisti avevano infatti organizzato una manifestazione per eliminare una barriera che era stata posizionata sulla frontiera, da un gruppo francese di estrema destra. La barriera serviva ad ostacolare il passaggio dei migranti ed è lunga oltre sei chilometri. I manifestanti sono però stati ostacolati da un nutrito gruppo di gendarmi francesi, quest'ultimi non hanno esitato ad utilizzare le maniere forti. Gli scontri che sono avvenuti in territorio francese non fanno altro che innalzare la tensione, dopo che qualche settimana fa alcuni poliziotti francesi avevano inseguito un clandestino fin dentro il territorio italiano.

SERIE A, IL NAPOLI A -1

La Serie A si riapre in maniera decisiva con la vittoria del Napoli all'Allianz Stadium grazie a un gol al novantesimo di Kalidou Koulibaly. Gli azzurri vincono grazie a una giocata si portano a -1 dai bianconeri e ora credono davvero allo Scudetto perché i bianconeri saranno impegnati in due trasferte importanti contro Inter e Roma. Non solo Juventus e Napoli però perché la giornata regala altre belle risposte in classifica. L'Atalanta supera col risultato di 2-1 il Torino e approfitta del passo falso del Milan, lanciandosi in sesta posizione. Bella vittoria del Crotone fuori casa contro l'Udinese che supera la Spal e continua a lottare per salvarsi. Tutti gli altri risultati: Cagliari Bologna 0-0, Lazio Sampdoria 4-0, Chievo-Inter 1-2.

MOTO GP, MARQUEZ PIU' FORTE DI TUTTO

Marc Marquez più forte di tutto riesce a vincere il Moto Gp a Las Americas nonostante la penalizzazione che lo costringe alla seconda fila. Secondo posto del podio ancora spagnolo con Maverik Vinales e dietro arrivano tutti gli italiani con in ordine Andrea Iannone, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. E' stato un Gran Premio sicuramente molto emozionante che ha regalato possibilità interessanti lungo il suo sviluppo. C'è ora voglia di capire quello che accadrà in un Mondiale che sta regalando grandi emozioni e dove i piloti italiani stanno recitando sicuramente un ruolo da grandissimi protagonisti.

© Riproduzione Riservata.