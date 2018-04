25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia/ Resistenza: cortei e manifestazioni, festa Anpi a Roma

25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a Roma

25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia (LaPresse)

25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma domani, in tutta Italia, cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza. Festa nazionale della Repubblica italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno: un anniversario fondamentale per la storia del nostro Paese, che assume un significato particolare dal punto di vista politico e militare. La celebrazione infatti è il simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane nel corso della seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre del 1943, contro il governo fascista della Repubblica Sociale italiana e l’occupazione dei nazisti. Il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione generale di tutti i territori occupati dai nazisti, ordinando alle forze partigiane del Nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi imponendo la resa. L’istituzione della festa nazionale avvenne l’anno successivo, il 22 aprile del 1946, su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

25 APRILE, ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA

Domani 25 aprile 2018 l’Anniversario della liberazione d’Italia verrà festeggiato, come già sottolineato, in tutta Italia ed in particolare a Roma. Le celebrazioni saranno aperte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: alle ore 9.00 si recherà all’Altare della Patria per la cerimonia di omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Come sottolinea Repubblica, il corteo dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) partirà alle 9.30 da via Genocchi e arriverà a Porta San Paolo: si alterneranno gli artisti della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Nicola Alesini al sax e gli attori Eugenio Banella e Livia De Luca. Ma non solo: in programma il 73esimo Gran Premio della Liberazione U23, una gara ciclistica che si sviluppa in sei chilometri. E ancora numerosi appuntamenti: previsto inoltre il terzo GP della Liberazione Pink. Diverse attività per le famiglie: all’Eur torna Sport in Famiglia, mentre a Testaccio si tiene T/Festaccio-Fermenti in t/festa: concerti, mostre, visite guidate, proiezioni e molto altro.

© Riproduzione Riservata.