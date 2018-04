Alfie Evans, staccato il respiratore/ Ultime notizie, "dopo 9 ore è ancora vivo"

Alfie Evans, staccato il respiratore: dopo nove ore il bimbo respira da solo come comunicano i genitori, mentre l'Italia concede la cittadinanza per il possibile trasporto al Bambin Gesù

Alfie Evans, staccato il respiratore (LaPresse)

Alfie Evans, staccato il respiratore: nuovi aggiornamenti sulle condizioni del bimbo inglese gravemente malato. I suoi genitori, come vi abbiamo raccontato ieri, vorrebbero dare una ultima opportunità al proprio figlio, colpito dalla misteriosa epilessia mioclonica progressiva, mentre i medici dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool hanno deciso di staccare la spina. Nei giorni scorsi è arrivata la decisione della Corte europea dei diritti umani, che ha respinto il ricorso dei genitori: la procedura di sospensione delle cure è stata messa in atto. Non sono mancate le proteste: numerosi manifestanti hanno tentato di dare l’assalto alla clinica, mentre sul web si è creato un vero e proprio movimento a sostegno di Alfie. I genitori del bimbo avrebbero voluto portarlo al Bambin Gesù di Roma per proseguire le cure palliative e il Governo è intervenuto in tal senso, concedendo la cittadinanza al piccolo. Soddisfatta Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “È uno di quei giorni in cui ti ricordi che la politica può farti fare grandi cose. Da mamma, da italiana e da presidente di partito ringrazio di cuore il presidente del Consiglio Gentiloni e i ministri Alfano e Minniti per aver accolto il mio appello e aver deciso di concedere la cittadinanza italiana ad Alfie Evans: questo permetterà di aprire uno spiraglio per consentire al piccolo di venire in Italia ed essere accolto in una delle nostre strutture ospedaliere. Ai genitori Thomas e Kate il nostro abbraccio con l'augurio di poterli vedere presto nella nostra Nazione”, le sue parole su Facebook.

ALFIE EVANS: STACCATO IL RESPIRATORE

Nonostante il respiratore sia stato staccato, Alfie Evans vuole continuare a vivere: il suo cuore batte ancora e respira da solo, come sottolineato dai suoi genitori su Facebook. La mamma del piccolo ha postato sul social network una foto con Alfie con il capo sulla sua spalla mentre riposa. I medici dell’ospedale pediatrico di Liverpool ieri sera, verso le ore 22, hanno staccato lo spina dopo averlo sedato, aspettando che giungesse la morte. Ma Alfie Evans si sta dimostrando più forte di quanto i medici pensavano. Nelle ultime ore il console e l’ambasciatore italiano hanno tentato di evitare in tutti i modi la fine dei trattamenti sanitari, senza però riuscirci. La respirazione di Alfie Evans, sottolinea Il Messaggero, prosegue senza l’aiuto delle macchine: gli è stato somministrata l’acqua e una mascherina di ossigeno per aiutarno. Alfie Evans continua a vivere e la sua forza costringerà i giudici britannici a cambiare il percorso legale previsto: con la cittadinanza italiana, potrebbe essere trasportato in Italia (al Bambin Gesù di Roma o al Gaslini di Genova), con i suoi genitori pronti a lottare fino all’ultimo.

