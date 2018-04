George Bush ricoverato in ospedale dopo la morte di Barbara/ L’ultimo messaggio d’amore alla moglie

George Bush ricoverato in ospedale: l'ex presidente Usa, 93 anni, all'indomani dei funerali della moglie Barbara ha contratto un'infezione nel sangue cui è seguita una sepsi.

24 aprile 2018 - agg. 24 aprile 2018, 10.06 Dario D'Angelo

George Bush senior, foto da Facebook

E’ ricoverato in ospedale per un’infezione al sangue, l’ex presidente degli Stati Uniti, George H. Bush, padre di George W. Bush, altro presidente USA. Pochi giorni fa, il 17 aprile, era scomparsa la sua storica moglie, dopo 73 anni di matrimonio, e non è da escludere che Bush abbia risentito fin troppo della dipartita della consorte. I due erano legatissimi, come del resto non poteva che essere altrimenti dopo una vita insieme. Newsweek, poco prima della morte di Barbara, aveva pubblicato l’ultima lettera d’amore di George: «Ti amo, tesoro, con tutto il mio cuore – scriveva - e sapere che tu mi ami è per me la vita…Buonanotte, mia bellissima». Bush si trova attualmente presso il Methodist Hospital di Houston, e sarebbe in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni fisiche, vista anche l’età (quasi 93 anni), sono ovviamente da tenere monitorate 24 ore su 24. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GEORGE H. BUSH RICOVERATO

L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, George Bush è stato ricoverato in ospedale e si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva del Methodist Hospital di Houston. Stando a quel che si apprende il papà dell'altro ex presidente Usa George W. Bush avrebbe contratto un'infezione al sangue, dalla quale sarebbe poi scaturita una sepsi, all'indomani dei funerali della moglie Barbara, morta lo scorso 17 aprile. Il portavoce di George Bush, Jim Grath, in una nota ha spiegato:"Il presidente Bush è stato ricoverato al Methodist Hospital di Houston ieri mattina (domenica, ndr) dopo aver contratto una infezione che si è diffusa nel suo sangue. Sta rispondendo alle cure e sembra si stia riprendendo". George Bush, ormai 93enne, da diversi anni è affetto dal morbo di Parkinson che lo costringe su una sedia a rotelle.

IL PEGGIORAMENTO DOPO I FUNERALI DI BARBARA BUSH

Certo rappresenta quanto meno una particolare coincidenza il fatto che George Bush abbia accusato un peggioramento delle proprie condizioni di salute all'indomani dei funerali della moglie Barbara. Quello con la consorte è stato il matrimonio più longevo nella storia dei presidenti americani: 73 anni di unione, tra alti e bassi, che hanno evidentemente segnato l'ex leader del Partito Repubblicano a stelle e strisce. In ogni caso fino a sabato, giorno dei funerali di Barbara, l'ex first lady deceduta il 17 aprile, le condizioni di George Bush erano apparse stabili, al punto che questi aveva partecipato normalmente alle esequie. L'aggravamento è arrivato proprio domenica mattina, con un'infezione del sangue trasformatasi in sepsi. Stando a quanto dichiarato da una fonte vicina alla famiglia Bush, l'ex presidente è arrivato allo Houston Methodist in condizioni critiche.

