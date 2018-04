Gorizia, arrestato bosniaco su A34: allarme terrorismo/ Ultime notizie: sequestrato arsenale di armi da guerra

Gorizia, bosniaco arrestato su A34: allarme terrorismo e ultime notizie, il 52enne alla guida di un'auto con a bordo un arsenale di armi da guerra. Era diretto verso Barcellona

24 aprile 2018 Niccolò Magnani

Gorizia, fermato sospetto terrorista su A32 (LaPresse)

L’allarme terrorismo non si placa anche in Italia e in uno dei tantissimi controlli in atto in tutto il Paese è stato individuato e fermato un sospetto cittadino bosniaco di 52 anni alla guida di un’auto nei pressi di Gorizia sull’A34. I carabinieri lo hanno fermato e nel baule hanno “scoperto” un quantitativo di armi da guerra da far impallidire un commando omicida: all’interno del protocollo di massima sicurezza adottato ormai da mesi dall’Interpol, i militari sono riusciti a fermare e arrestare per allarme terrorismo e detenzione illegale di armi il sospetto bosniaco che al momento non ha fornito indicazioni sui motivi per cui aveva nel baule così tante armi da guerra e munizioni. Si trovava sul tratto fra Villesse e Gorizia e con la sua Peugeot 206 targata svizzera era diretto in Spagna, precisamente a Barcellona, spiega l’Ansa. La lista delle armi rese note dalle autorità è impressionante: 6 fucili mitragliatori Kalashnikov, due pistole mitragliatrici Skorpio, un fucile a pompa, gruppo ottico per fucili di precisione, carabina calibro 22 e ovviamente caricatori e munizionamento specifico.

IL 52ENNE ERA DIRETTO VERSO BARCELLONA

Insomma un vero e proprio arsenale diretto tutto verso la Spagna per ancora non ben precisati motivi: l’uomo non ha detto alcuna parola agli inquirenti ma la direzione dell’auto e alcuni indizi trovati all’interno hanno fatto capire ai carabinieri che la Catalogna fosse il reale obiettivo del bosniaco che avrebbe a quel punto venduto e lasciato le sue armi a non si sa quale gruppo criminale o terroristico. Potrebbe anche riguardare un “mero” fatto di criminalità organizzata e locale, come invece una base di armi per eventuali prossimi attacchi terroristici. In questo mese non è la prima volta che un’auto sospetta viene fermata per pericoli legati al terrorismo internazionale: lo scorso 13 aprile infatti un furgone con due chili di tritolo a bordo è stato fermato al confine con la Francia sul traforo del Monte Bianco mentre stava per entrare in Italia. A bordo era tutti bosniaci, come il van del resto, e sono stati arrestati subito per controlli: il 56enne alla guida è stato trattenuto anche perché dietro nel baule sono stati trovati anche due detonatori. Pare non vi fossero poi legami comprovati con il terrorismo e il caso sia stato derubricato come “malavita” o “mafia”, ma i controlli restano in altissima priorità in tutta Europa, purtroppo Italia compresa visto che la minaccia è lanciata anche verso il nostro Paese.

