Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 24 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 49/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 24 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.49/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto si uniscono anche nella serata di questa sera per raccogliere tutti gli appassionati del nostro Paese. I numeri vincenti realizzeranno di certo i sogni di chi riuscirà a tagliare il nastro della vittoria al traguardo finale, sia in caso di vincite minori sia in caso di quelle maggiori. L'ultimo appuntamento dimostra come sia molto facile riuscire a centrare una delle combinazioni vincenti: il Lotto ha visto infatti Venezia salire al primo posto in classifica grazie ad una quaterna, un terno ed un ambo registrati sulla ruota cittadina. Il premio in questo caso ha superato i 62 mila euro, mentre 22.500 euro sono stati assegnati alla provincia di Torino, Ciriè, ed a quella di Brescia, a Pontoglio. Le due vincite gemelle sono state realizzate grazie ad un terno secco su Torino nel primo caso e su Milano nel secondo. Il 10eLotto ha piazzato invece al primo posto in classifica la provincia di Lecce. Un giocatore di Poggiardo è riuscito infatti a conquistare 50 mila euro in premio grazie ad una combinazione di 9 numeri vincenti su 10 totali. Festa anche nel Torinese, grazie ad un appassionato di Piossasco che è riuscito a centrare 3 numeri su 6 con una vincita di 30 mila euro.

LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua la corsa del Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera raggiunge la soglia di 26 milioni di euro. Il montepremi continua ad essere uno dei desideri più forti di tutti gli appassionati del gioco, che anche questa sera riaccenderanno le speranze in attesa di scoprire se saranno fortunati oppure no. Non bisogna dimenticare i premi delle quote minori, che in più di un'occasione hanno permesso a tutti i vincitori di realizzare progetti importanti. Nell'ultima estrazione il titolo di campione è stato assegnato a cinque giocatori che con il 5 hanno superato la quota di 41 mila euro a stesta. Sfiorati invece i 39 mila euro dai 2 vincitori del 4+, contro i 118 appassionati che con il 3+ sono rimasti poco al di sotto dei 3 mila euro. 553 tagliandi vincenti hanno registrato il premio associato al 4, ovvero 384,47 euro, mentre il 3 ha premiato i suoi 21.482 vincitori con 29,76 euro a testa. Il 2 ha visto aumentare di qualche punto il proprio bottino, pari a 5,64 euro e destinato a 351.642 giocatori. Cinque euro per tutti i 24.049 appassionati che hanno centrato lo 0+, mentre 10 euro per ciascuno dei 10.976 vincitori che hanno totalizzato l'1+. Standard anche il premio del 2+ da 100 euro, che questa volta è stato indovinato da 1.736 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo ad un passo dal concorso del Lotto di questa sera e soprattutto dalla scoperta di quali premi verranno destinati ai vincitori di oggi. Il tutto parte sempre dai numeri e dalle combinazioni che incidiamo nelle nostre schedine, unico dettaglio che permette di poter partecipare all'estrazione. Possono esserci però ancora dei dubbi su quali numeri giocare per tentare la fortuna: la nostra Rubrica però non vi abbandona anche questa sera e vi propone delle possibili soluzioni. Abbiamo scelto per voi una notizia particolare, che ci parla di tatuaggi e trasformazioni. Sembra infatti che un ragazzo americano abbia deciso di tatuarsi tutto il volto con un colore grigio scuro per mostrarsi 'in negativo', come una fotografia ancora da sviluppare. Il suo sogno è stato realizzato anche grazie alla tintura di barba e sopracciglia, rigorosamente di bianco. La storia di questo ragazzo è particolare anche per via della motivazione che lo ha spinto ad appassionarsi ai tatuaggi: un brutto male che lo ha colpito quando aveva 22 anni e che gli ha lasciato delle cicatrici che ha coperto proprio con i tatuaggi. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il disegno, 56, il corpo, 32, il negativo, 1, la foto, 12, e il nero, 22. Come Numero Oro scegliamo invece il bianco, 10.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto scopriranno presto se il Jackpot verrà realizzato nell'estrazione di questa sera. I numeri vincenti ci riveleranno se il montepremi rimarrà invariato oppure se ci sarà già un super vincitore, in seguito alla vittoria registrata alcuni mesi fa e che ha permesso alla sestina di rivalutare il proprio bottino. Scegliere i numeri da giocare è solo il primo degli step che ogni appassionato deve seguire: la lista dei 'compiti a casa' è completa solo se si pensa anche a come spendere una piccola fetta del premio vinto. E così anche oggi la nostra Rubrica vi parla di un'iniziativa lanciata su KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Soprattutto se siete appassionati di selfie e non perdete occasione per scattare foto di gruppo o da soli. E non solo perchè Flipstick permette di avere a disposizione un accessorio semplice da usare in tante occasioni, sia per il nostro smartphone o tablet oppure per non perdere le chiavi di casa. Una semplice e adesiva linguetta con calamita permetterà di usare Flipstick come un cavalletto d'appoggio oppure per sfruttare la calamita per non perdere le chiavi, il telecomando della tv e molto altro ancora. 32 giorni prima che l'asta venga conclusa ed un goal già raggiunto: i numeri vincenti invece vi attendono fra pochissimo!

