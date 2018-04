Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018: “la vostra preghiera sia un dialogo con Dio”

Madonna di Medjugorje, verso il messaggio del 25 aprile 2018: l'invito alla preghiera, il recupero del dialogo con Dio e la relazione col Padre. I messaggi precedenti

24 aprile 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje (Pixabay)

Nella giornata di domani è attesa la diffusione del Messaggio della Madonna di Medjugorje tramite il “consueto” recapito durante l’apparizione a Marja Pavlovic, come ogni 25 del mese: un’attesa che come sempre per fedeli e affezionati al Santuario a cielo aperto vive si accompagna con la fatica del vivere quotidiano e il mondo sempre più secolarizzato che rende sempre più “dimentico” l’uomo del suo rapporto con Dio. Non sono parole “vuote” ma la reale consistenza di ogni singolo cristiano che si ritrova gettato in una realtà spesso difficile e con poche “spunti di riflessione” su chi possa realmente essere la chiave di volta e di lettura della salvezza eterna. La Madonna con il suo messaggio “mensile” intende rendere più semplice questa battaglia quotidiana: un invito alla preghiera, un invito alla testimonianza e un invito al proprio sé per riconoscere liberamente l’amore di Dio in azione durante ogni giorni. Giusto un mese fa nel messaggio diffuso da Marja, la Madre di Dio richiamava i suoi figli alla gioia e alla memoria del loro battesimo. Un invito a pregare per recuperare quella relazione iniziale che ha permesso a tutto di iniziare: «Figlioli, pregate, confessatevi ed iniziate una vita nuova nella grazia. Decidetevi per Dio e Lui vi guiderà verso la santità e la croce sarà per voi segno di vittoria e di speranza. Siate fieri di essere battezzati e siate grati nel vostro cuore di far parte del piano di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», si leggeva nel breve messaggio diffuso il 25 marzo scorso.

L’INVITO ALLA PREGHIERA

In queste ore di attesa per la nuova “comunicazione” della madre di Dio, il sito del santuario di Medjugorje come sempre provvede a dedicare una “citazione del giorno” ad un qualche frammento di passati messaggi diffusi nei lunghi anni delle Apparizioni nel piccolo paese bosniaco. Nella giornata di ieri, ad esempio, è stato scelto un messaggio del 25 settembre 1990 dove la Madonna invitava tutti i figli ad una maggiore preghiera per recuperare il dialogo con il Padre, anzi per rispondere alla chiamata che sempre costantemente Dio compie nei nostri confronti. «Cari figli, vi invito alla preghiera con il cuore affinché la vostra preghiera sia un dialogo con Dio. Io desidero che ognuno di voi consacri più tempo a Dio. Satana è forte e desidera distruggervi ed ingannarvi in molti modi, perciò, miei cari figli, pregate ogni giorno affinché la vostra vita sia un bene per voi e per tutti quelli che incontrate. Io sono con voi e vi proteggo nonostante che satana desideri distruggere i miei progetti e fermare i desideri che il Padre celeste vuole realizzare qui», si leggeva nel messaggio assai attuale anche oggi, pure 28 anni dopo.

