Meningite batterica a Cassino/ Bambino trasportato a Roma, altro caso dopo il 18enne morto a Milano

Meningite batterica a Cassino, bambino trasportato d'urgenza a Roma: un altro caso dopo quello del diciottenne morto appena due giorni fa in provincia di Milano.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Meningite batterica a Cassino

Scatta nuovamente l'allarme meningite batterica in Italia dopo che appena qualche giorno fa è morto un diciottenne a Milano. Il ragazzo, Diego Currò, viveva a Senago e ha perso la vita all'ospedale Niguarda. Una tragedia enorme che ovviamente ha lasciato tutti senza parole, portando anche a una profilassi per evitare che la situazione potesse avere altre ripercussioni. I tecnici dell'Ats Metropolitana si sono recati all'Istituto della Comasina per incontrare studenti, genitori e anche i professori in modo da spiegare quelle che dovevano essere le procedure da seguire dopo che era scattato l'allarme e che si era fatta necessaria la profilassi negli altri alunni della scuola. Alla fine l'antibiotico è stato prescritto a 71 studenti e 45 tra insegnanti e personale scolastico per evitare davvero delle conseguenze che sarebbero state ulteriormente tragiche.

ALTRO CASO A CASSINO

Un altro caso di sospetta meningite batterica in Italia è stato ravvisato nel Comune di Cassino in provincia di Frosinone in un bambino di due anni. Questi è stato trasportato d'urgenza al Gemelli di Roma per le analisi del caso e per l'eventuale profilassi. Questa è già scattata nell'asilo nido frequentato dal bimbo con l'Asl di zona che ha inviato una comunicazione tempestiva agli operatori della struttura e ai genitori dei bimbi che la frequentano per evitare che si possa verificare il contagio. Il bambino era stato portato con febbre molto alta e cefalea all'ospedale Santa Scolastica di Cassino e dopo tutti gli accertamenti del caso è scoppiato l'allarme. Al momento il bambino è ricoverato proprio al Gemelli nel reparto di terapia intensiva pediatrica e sembra che le sue condizioni siano stabili anche se al momento l'allarme sembra non essere rientrato. Nelle prossime ore dovrebbe uscire un bollettino medico per cercare di capire quali saranno le prossime evoluzioni.

