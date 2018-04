Napolitano ricoverato in ospedale, come sta?/ Ultime notizie Roma, problema al cuore per l’ex presidente

E’ in ospedale l’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il 92enne uomo politico ha dovuto essere urgentemente ricoverato per via di un problema cardiaco. Si trova a Roma, presso la struttura ospedaliera del San Camillo, e il ricovero è avvenuto nella serata odierna. Fin dal pomeriggio il presidente emerito della Repubblica ha iniziato ad accusare dei forti dolori al petto, e visto che gli stessi non passavano, il politico ha deciso di rivolgersi al medico e quindi al cardiologo di fiducia. Dopo la visita, il dottore ha optato per il trasporto in ospedale, di modo che lo stesso possa essere monitorato 24 ore su 24, evitando così di sottovalutare il problema.

GIA’ LO SCORSO OTTOBRE…

Stando a quanto riportato da alcuni organi di informazione in queste ore, come ad esempio TgCom24, l’ex presidente sarebbe sempre rimasto cosciente e vigile, durante le varie operazioni di controllo e di trasporto, sicuramente un buon segno. Giorgio Napolitano era stato protagonista poco più di un mese fa a fine marzo, in Parlamento, durante le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato, in cui aveva presieduto come uomo politico di maggior importanza in quei giorni. Non è la prima volta che l’ex numero uno della Repubblica subisce un malore. Già lo scorso autunno, infatti, dopo aver letto un discorso al Senato, ha subito un esagerato calo di pressione.

