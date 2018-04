PROCESSO LIDIA MACCHI: ERGASTOLO A STEFANO BINDA/ Sentenza ultime notizie: caso chiuso a 31 anni da omicidio?

Processo Lidia Macchi, sentenza ergastolo per Stefano Binda: ultime notizie, confermata richiesta della pg a 31 anni dall'omicidio. Caso chiuso? Restano "solo" inidizi e poche prove

24 aprile 2018 Niccolò Magnani

Lidia Macchi

31 anni dopo l’omicidio avvenuto nel boschetto di Cittiglio (Varese) arriva la sentenza che chiude il caso di Lidia Macchi: è stato condannato all’ergastolo Stefano Binda, unico imputato nel processo per omicidio e occultamento di cadavere della povera studentessa uccisa con 29 coltellate il 5 gennaio 1987. Tra 90 giorni verranno fornite le motivazioni della sentenza, depositate dalla Corte d’Assise di Varese e si scoprirà cosa sarà stato giudicato come elemento decisivo per l’incriminazione di Binda, ex compagno di scuola di Lidia e vicino anche lui al gruppo di Comunione e Liberazione di Varese. «Signor presidente, la Corte sa. Non intendo replicare», sono le parole della pg Gemma Gualdi che non ha voluto rilanciare prima della sentenza arrivata pochi minuti fa. L’ergastolo arriva per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti e futili: in attesa delle prime reazioni della Difesa e dell’Accusa, il caso sembra così chiudersi con la sentenza di primo grado che pone la parole fine alla lunghissima ricerca della verità che per 31anni è rimasta nascosta.

IL CASO È CHIUSO (FORSE)

Le indagini si erano riaperte nel 2015 con il sostituto procuratore di Milano Carmen Manfredda che su nuovi elementi era arrivata all’arresto di Stefano Binda, unico accusato dell’omicidio della conoscente e amica Lidia: decisiva la testimonianza di Patrizia Bianchi, amica dell’imputato, la quale spiega agli inquirenti che in una lettera ricevuta ai tempi da Binda aveva riconosciuto la stessa calligrafia di quella lettera “In morte di un’amica” recapitata in casa dei Macchi il giorno dei funerali di Lidia. La perizia calligrafica confermò la testimonianza anche se con alcuni punti ancora non ben chiariti che avevano fatto sostenere alla Difesa la richiesta legittima di assoluzione da ogni accusa. Il caso è chiuso, ma forse non del tutto: bisognerà attendere le motivazioni per capirne di più e per il quasi certo ricorso in Appello, visto che il processo è stato più volte definito “indiziario” con prove non schiaccianti rese ancora più difficili per il tantissimo tempo trascorso dal delitto. Bisognerà dunque capire cosa e come hanno giudicato i vari indizi i giudici di Varese in attesa di un probabile ritorno in Aula per volontà della difesa: Stefano Binda si dice innocente e avrà modo di difendersi ancora negli eventuali prossimi due gradi di giudizio.

